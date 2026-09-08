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NOVA PRIJEVARA

Ako ste dobili ovakvu poruku na WhatsApp odmah je obrišite!

Piše Ivan Štengl,
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Ako ste dobili ovakvu poruku na WhatsApp odmah je obrišite!
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Ako je WhatsApp račun hakiran, Nacionalni CERT preporučuje odjavu iz te aplikacije sa svih uređaja, ponovnu instalaciju aplikacije i pokušaj oporavka računa pomoću telefonskog broja i novog koda

Proteklih se dana na WhatsAppu proširila nova prijevara. Situacija je postala toliko ozbiljna da su morali reagirati i iz Nacionalnog CERT-a kako bi upozorili građane.

Ovog puta riječ je o smishing prijevari u kojoj napadači najprije preuzimaju račun, a zatim preko njega pokušavaju prevariti njegove kontakte.

Žrtva dobije poruku od člana obitelji, prijatelja ili poznanika čiji je račun već kompromitiran, a često  sadrži poveznicu za glasanje, slanje novca ili pridruživanje grupi. Jedan od mamaca glasi otprilike ovako: “Glasajte za … dijete na natjecanju”.

Korisnik nakon otvaranja poveznice završi na lažnoj stranici koja traži broj mobitela, osobne podatke ili kôd za potvrdu. Ako ga korisnik unese na lažnoj stranici, prevarantu omogućuje dovršetak prijave na njegov račun.

Napadač zatim preuzima žrtvin račun te šalje poruke ostalim kontaktima i predstavlja se kao vlasnik profila. Uz to, u drugoj verziji poruke napadač od žrtve traži hitno novac. Nacionalni CERT navodi da su traženi iznosi najčešće mali, zbog čega ih primatelji ponekad uplate bez dodatne provjere.

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Ako je WhatsApp račun hakiran, Nacionalni CERT preporučuje odjavu iz te aplikacije sa svih uređaja, ponovnu instalaciju aplikacije i pokušaj oporavka računa pomoću telefonskog broja i novog koda. Incident svakako treba prijaviti WhatsAppovoj podršci na support@whatsapp.com i Nacionalnom CERT-u.

U slučaju da su otkriveni bankovni podaci, trebate se odmah obratiti banci i uključiti obavijesti o transakcijama radi praćenja mogućih neovlaštenih troškova na svojim računima.

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