Ako ste koristili LED žaruljice uštedjeli ste 9800 kn od 2009.

Istraživanje njemačkog Instituta za primijenjenu ekologiju izračunalo je da su prosječne europske obitelji, zamjenom starih žarulja, u 10 godina uštedjele između 745 i 1330 eura. Najviše su profitirali oni koji su već 2009. godine počeli mijenjati žarulje sa žarnim nitima halogenima, a kasnije i LED žaruljama.

Oni su u 10 godina uštedjeli 1330 eura odnosno 9800 kuna. Sljedeća skupina uštedjela je 1260 eura, a to su oni koji su sa starih žarulja odmah prešli na LED preskočivši one halogene. Budući da su tada LED žarulje bile skupe, to ih je odvelo u nešto veći trošak.

Oni koji od 2009. do danas koriste halogene žarulje i nisu prelazili na LED, uštedjeli su oko 745 eura.

Uskoro nestaju i halogene

U rujnu 2009. u EU počelo je povlačenje starih žarulja s tržišta, prvo onih jačih, a onda i slabijih. S polica trgovina uskoro će nestati i halogene. U prodaji će tako ostati samo dosad najštedljivije LED žarulje.

Stare žarulje sa žarnom niti i dalje se prodaju u Srbiji i BiH pa ih ljudi iz Hrvatske nerijetko tamo kupuju kako bi ostvarili kratkoročnu uštedu jer im je prosječna cijena ispod 5 kuna po komadu dok je najjeftinija LED žarulja barem tri puta skuplja.

S LED žaruljama štedi se 2,7 kuna na dan

No, na zamjenu starih žarulja energetskim učinkovitijima mogu potaknuti brojke jer oni koji su 2009. prešli na štedljivu rasvjetu dosad su, kako smo već napisali, uštedjeli 9800 kuna. To je skoro 1000 kuna godišnje tj. 2,7 kuna na dan.

Treba napomenuti i da LED žarulja može trajati i više od 10 godina te da su im cijene iz godine u godinu sve pristupačnije.



