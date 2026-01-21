Obavijesti

NEVJEROJATNA KRAĐA

Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku od 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata

Admiral

Dvije osječke bankarice sumnjiči se za višegodišnju muljažu u kojoj je nestalo gotovo 2,4 milijuna eura. Kako bi prikrile nezakonite radnje, izrađivale su i potpisivale lažne i krivotvorene isprave, koje su prikazivale kao vjerodostojne.

Na taj su način, sumnja se, oštetile banku za ukupno 2.393.296,50 eura, koliko su tijekom gotovo 20 godina protupravno prisvojile.

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske proveli su istragu nad 58-godišnjakinjom iz Osijeka i 53-godišnjakinjom iz okolice Osijeka, koje se sumnjiči za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku, od 28. listopada 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Tijekom jučerašnjeg dana, temeljem naloga suda, policija je obavila pretrage domova i drugih prostora na adresama prebivališta osumnjičenih bankarica, pri čemu su pronađena i uz potvrdu oduzeta računala i mobilni telefoni.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, obje osumnjičenice su sinoć predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a protiv njih je Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku podneseno posebno izvješće.

