Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Uskoro, 5. veljače, ističe New START sporazum, dogovor o kontroli nuklearnog naoružanja između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka.

Sporazum također uključuje ukupno ograničenje od 800 raspoređenih i neraspoređenih lansera interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM), balističkih raketa lansiranih s podmornica (SLBM) te teških bombardera opremljenih za nuklearno naoružanje. Unutar tog ograničenja, broj raspoređenih ICBM-ova, SLBM-ova i teških bombardera ne smije premašiti 700.

Sjedinjene Američke Države i Rusija moraju provesti potrebna smanjenja kako bi dosegnule ove granice najkasnije sedam godina nakon stupanja Sporazuma na snagu. Unutar ukupnih ograničenja, svaka država ima fleksibilnost u određivanju strukture svojih strateških snaga.

Tako bi uskoro trebao završiti možda i najvažniji sporazum koji ograničava nuklearnu utrku. Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u rujnu da se obje strane još 12 mjeseci pridržavaju ograničenja iz New START-a. Sporazum je bitan jer njime potpisnice pristaju na inspekcije i kontrole nuklearnog arsenala.

Tonči Tadić, nuklearni fizičar s Instituta Ruđer Bošković smatra da neće doći do produljenja važnog dogovora među nuklearnim supersilama.

- Šanse da se produlji su zanemarive. I Trump i Putin glume frajere s opasnim naoružanjem. Putinu je nuklearni arsenal dio državnog imidža. Otkako je na vlasti iz Rusije ne dolazi soft power, kultura, film. Samo slušamo o novim raketama, bombama. Krajnje je nevjerojatno da će netko takav pristati na novo ograničavanje - rekao nam je Tadić te dodao da i Trumpu nije mrska nuklearna proliferacija.

- Radi se o čovjeku koji je rekao da mu mir više nije prioritet jer nije dobio Nobela. Trump je započeo priču o pokretanju nuklearnih pokusa. ukidanju sporazuma o ograničenju nuklearnog oružja srednjeg dometa i modernizaciji američkog nuklearnog arsenala što je Putin jedva dočekao. Oni su u simbiozi kada se radi o nuklearnom naoružanju - govori dr.sc. Tadić te naglašava da ako se New Start ne produži slijedi nuklearna utrka.

- Sporazum su potpisali Obama i Medvedev, ali u ovim okolnostima kada su povećane tenzije ne vidim mogućnost da će se sporazum produljiti, pogotovo jer obojicu ne zanima međunarodno pravo. Za njih sporazumi vrijede onoliko koliko im odgovaraju - rekao je Tadić pa spomenuo Kinu.

- Kina ima manji arsenal od njih. Cijela priča oko Starta je zakomplicirana jer su se Rusija i SAD ponašale neodgovorno. U nuklearnoj strategiji uvijek se gleda koliko je ciljeva potrebno uništiti, koja nuklearna sredstva protivnika je potrebno uništiti u prvom udaru. To sve vrijedi ako postoji nuklearni kišobran, jedna zemlja štiti druge. Problem je što niti jedna nuklearna sila ne zna kako će druga reagirati ako dođe do najgoreg. Zato pojedine sile pribjegavaju britanskoj taktici prije Prvog svjetskog rata. Naime, London je imao strategiju da njegova mornarica mora biti jača od dvije druge pomorske sile ako bi se udružile protiv Britanaca. Zato nuklearne sile smatraju da moraju imati toliki nuklearni arsenal da mogu odgovoriti zajedničkom napadu druge dvije sile - rekao nam je Tonči Tadić te dodao da sve to znači nuklearnu utrku.

- Čini se da se sve manje država uzda u nuklearni kišobran. Zato je Indija nabavila svoj arsenal da se zaštiti od Kine, Kina da se zaštiti od SSSR-a, Pakistan od Indije i tako u krug. Danas o nuklearnom arsenalu razmišljaju Iran, Poljska, Japan, Južna Koreja i to znači dodatnu komplikaciju i utrku u nuklearnom naoružavanju - zaključio je Tonči Tadić.