'Ako teško podnosite promjenu vremena - neće vam biti dobro'

U petak neće biti toliko vedrine, ni tako velikog temperaturnog dnevnog hoda kao u četvrtak, kada je u većini unutrašnjosti živa u termometrima meteoroloških kućica DHMZ-a na 2 metra visine porasla za više od 10 °C, u Pazinu čak za 20 °C - od -6 do 14 °C, najavljuje meteorolog Zoran Vakula za HRT.

No, dodaje Vakula, i dalje će gotovo diljem kopnenog područja biti "minusa", uz koje će ponovno biti mraza, za mnoge i struganja vjetrobranskih stakala, a ponegdje vjerojatno i poledice jer su uz promjenljivu naoblaku moguće slabe oborine, uglavnom ujutro u zapadnim krajevima. Sasvim suho ne može se jamčiti ni posvuda na Jadranu, posebice ne na sjevernom dijelu, gdje će poslijepodne ponovno biti bure, podno Velebita i s olujnim udarima.

- I subota će početi s prohladnim jutrom i "negativnom" temperaturom, pri tlu i ponegdje blizu mora, ali će uz jačanje južine poslijepodne biti iznadprosječno toplo. U nedjelju još toplije, ali i vjetrovitije i oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu najprije na sjevernom Jadranu i u gorju, zatim vjerojatno i južnije. U ponedjeljak je diljem Hrvatske gotovo sigurna nova promjena vremena s kišom, zahladnjenjem, gdjegod i snijegom, osobito u gorju... Ukratko, tko teže podnosi promjene vremena, ni sljedećih mu dana neće biti baš najbolje. Za veljaču - ništa neobično, ali mnogima i ne odviše ugodno - navodi Vakula.

Petak - oblačnije, ponegdje moguće slabe oborine

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ujutro ponovno česta magla, zatim promjenljiva naoblaka, pri čemu se ne smije isključiti mogućnost mjestimične slabe oborine, pa i poledice, s obzirom na to da će temperatura ponovno dio jutra biti između -5 i -1 °C. Poslijepodne, uz sunčana razdoblja, uglavnom 6 ili 7 °C.

U središnjoj Hrvatskoj podjednaka temperatura, uz još malo veću vjerojatnost prijepodnevne gdjekoje kišne kapi, pa i snježne pahulje, ili samo izmaglice, osobito u Zagorju, te Banovini i Kordunu. Poslijepodne sve manje oblaka, a navečer vjerojatno i vedro.

I u gorju i na sjevernom Jadranu su ujutro moguće slabe oborine, osobito u unutrašnjosti, gdje će biti i magle, ali već oko podneva za zapada slijedi razvedravanje. Naravno, i novo jačanje bure, koja će podno Velebita opet mjestimice imati i olujne udare. Najniža temperatura na kopnu od -6 do -2 °C, uz more 3 do 7 °C, a najviša 11 do 14 °C, u gorju oko 4 °C.

Jutarnjih "minusa", ponegdje i magle, bit će i u unutrašnjosti Dalmacije, dok će na srednjem i južnom Jadranu biti od 3 do 8 °C. Tijekom dana pak većinom od 11 do 15 °C, uz promjenljivu naoblaku i više sunčanih sati prema jugu, a poslijepodne ponovno mjestimice prolazno umjerenu buru i tramontanu. More malo do umjereno valovito more, a vidljivost dobra.

Za vikend južina, a u ponedjeljak - opet snijeg

I za vikend će poslijepodneva biti iznadprosječno topla, ali ne i u ponedjeljak, kada će najtoplije biti u prvom dijelu dana. Najstabilnije će biti u subotu, tijekom koje će u kopnenom području jačati jugozapadnjak. U nedjelju slijedi nablačenje te sve češća kiša, najprije u gorju i Istri, zatim i drugdje.

U ponedjeljak, uz pad temperature i sjeverni vjetar, ponovno će ponegdje biti i snijega, osobito u gorju, a povremenih oborina vjerojatno će biti i sljedećih dana, tijekom kojih će vrijeme biti primjerenije za veljaču od onoga za vikend.

I na Jadranu će subota biti najsunčanija i najmirnija, te do večeri još posvuda suha. U nedjelju već jaka južina, ponegdje i kiša, najprije na sjevernom Jadranu, a u ponedjeljak uzduž cijelog Jadrana slijedi osjetna promjena vremena s pljuskovima, zahladnjenjem te najprije jugom i oštrom, zatim ponegdje vjerojatno i lebićadom, na kraju burom i tramontanom, koje će potrajati i u nastavku novog tjedna, promjenljivog i vjerojatno hladnijeg od ovoga, prognoza je Zorana Vakule za HRT.

Tema: Hrvatska