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ŠTO JE S GLAVOM?!

SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'

Piše Julia Očić,
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SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'
Foto: Čitatelj 24sata
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Automobil je stajao na pruzi, a onda je krenuo u rikverc, mislim da su milimetri bili u pitanju, no tad se pojavila i biciklistica koja je prošla prugu dvije sekunde prije jurećeg vlaka, kaže nam čitatelj

Samo dvije sekunde dijelile su ljude u ovom videu od katastrofe. Kako nam javlja naš čitatelj, jedan automobil u Svetoj Klari na pružnom je prijelazu u trenutku kada se rampa spustila stao na samoj pruzi.  Da stvar bude gora, dvije sekunde prije dolaska vlaka preko pruge je prešla i jedna biciklistica. Sve je, začudo, prošlo bez ozlijeđenih.

Pogledajte snimku

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Sveta Klara VIDEO
Sveta Klara | Video: 24sata Video

- Spustila se rampa i auto je samo stajao na pruzi. Smrznuli smo se. Onda je automobil krenuo u rikverc, mislim da su milimetri bili u pitanju, a tad se pojavila i biciklistica koja je samo prešla preko pruge bez da je uopće pogledala oko sebe. Vlak ide, a ona vozi. Već smo se uplašili da ćemo biti svjedoci katastrofe - kaže nam čitatelj.

Ovu snimku proslijedili smo i zagebačkoj policiji te ćemo njihov odgovor objaviti čim ga dobijemo.

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Komentari 6
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