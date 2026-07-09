SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'

Samo dvije sekunde dijelile su ljude u ovom videu od katastrofe. Kako nam javlja naš čitatelj, jedan automobil u Svetoj Klari na pružnom je prijelazu u trenutku kada se rampa spustila stao na samoj pruzi. Da stvar bude gora, dvije sekunde prije dolaska vlaka preko pruge je prešla i jedna biciklistica. Sve je, začudo, prošlo bez ozlijeđenih.

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- Spustila se rampa i auto je samo stajao na pruzi. Smrznuli smo se. Onda je automobil krenuo u rikverc, mislim da su milimetri bili u pitanju, a tad se pojavila i biciklistica koja je samo prešla preko pruge bez da je uopće pogledala oko sebe. Vlak ide, a ona vozi. Već smo se uplašili da ćemo biti svjedoci katastrofe - kaže nam čitatelj.

Ovu snimku proslijedili smo i zagebačkoj policiji te ćemo njihov odgovor objaviti čim ga dobijemo.