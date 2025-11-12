Obavijesti

Ako Thompson tuži Zagreb zbog zabrane, mogao bi se uključiti i Ustavni sud! Evo što to znači

Piše Helena Tkalčević,
Ako Thompson tuži Zagreb zbog zabrane, mogao bi se uključiti i Ustavni sud! Evo što to znači
Razgovarali smo s ustavnim i pravnim stručnjacima o odluci da se Thompsonu u Zagrebu zabrane koncerti ako koristi ustaški poklič. Kažu kako je Ustavni sud odlučivao o 'ZDS', ali izvan pjesme

Cilj tog Zaključka Skupštine Grada Zagreba je omogućiti gradonačelniku da uskrati svoju suglasnost javnim okupljanjima na kojima bi se mogla pokazivati ili isticati obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, pojašnjava ustavni stručnjak s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku Mato Palić.

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja
UGOVOR KLAIĆEVE S PRIVATNOM KLINIKOM

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

U Klaićevoj se termini za neuropedijatra daju za srpanj 2026.• Za psihijatra u Klaićevoj djeca moraju čekati do rujna 2026. • Ministarstvo zna da je Klaićeva potpisala ugovor s privatnom Poliklinikom Helena u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi

