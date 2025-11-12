Razgovarali smo s ustavnim i pravnim stručnjacima o odluci da se Thompsonu u Zagrebu zabrane koncerti ako koristi ustaški poklič. Kažu kako je Ustavni sud odlučivao o 'ZDS', ali izvan pjesme
Ako Thompson tuži Zagreb zbog zabrane, mogao bi se uključiti i Ustavni sud! Evo što to znači
Cilj tog Zaključka Skupštine Grada Zagreba je omogućiti gradonačelniku da uskrati svoju suglasnost javnim okupljanjima na kojima bi se mogla pokazivati ili isticati obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, pojašnjava ustavni stručnjak s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku Mato Palić.
