Grmljavinsko nevrijeme u više regija, za jednu moguća i tuča!

Promjenljivo, na zapadu pretežno oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, u unutrašnjosti lokalno moguće izraženi. Na jugu zemlje uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, uz pljuskove i jači. Na Jadranu većinom umjereno do jako jugo, navečer u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23 °C, na istoku ponegdje malo viša, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Foto: DHMZ

Slijede nam nestabilni dani uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji će na kopnu donijeti osvježenje. Za više regija za utorak je označen žuti meteoalarm, a na krajnjem istoku moguća je i tuča.

Foto: DHMZ

U Slavoniji i Baranji jutro će početi djelomice sunčano, a do kraja dana razvit će se naoblaka s kojom stiže kiša, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom.

U središnjoj Hrvatskoj svježije i oblačnije, a na kišu valja računati od sredine dana. Ponegdje su mogući obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu povremeno umjereno jugo i južni vjetar. Kiše će, kao i u Gorskoj Hrvatskoj, biti već prijepodne.

I u Dalmaciji oblačnije, uz povremenu kišu uglavnom u najsjevernijim krajevima, a tek navečer i drugdje, u obliku lokalnih pljuskova. Puhat će umjereno do jako jugo pa će more biti umjereno valovito. Podjednako vjetrovito i valovito i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će kiše vjerojatno biti tek prema noći.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

I srijeda će na kopnu biti kišovita, lokalno su opet mogući pljuskovi s grmljavinom, dok od četvrtka slijedi postupno stabilnije vrijeme, prognozira meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc.