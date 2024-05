Pogledajte oluju koja je prošla Istru i kreće se prema središnjoj Hrvatskoj. Moguća je i tuča...

Na stranici rain-alarm.com vidi se oborinska masa kako se kreće prema središnjoj Hrvatskoj. Prošla je Istru i Kvarner gdje je donijela dosta kiše u malom vremenskom razdoblju.

Kišni dan u Puli | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Oborinska masa kreće se prema ostatku zemlje.

DHMZ je ranije upozorio da su moguće grmljavinske oluje, a za istočnu Hrvatsku i tuča.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i sutra.

- Promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Oborina će biti češća u unutrašnjosti, a sunčana razdoblja dulja na Jadranu. Ujutro na kopnu ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, navečer na sjevernom dijelu i jaka, podno Velebita s olujnim udarima. Do sredine dana na jugu još jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura većinom između 18 i 23 °C - objavio je DHMZ prognozu za srijedu.