'Ako Zagreb ne stane uz nas, morat ćemo zatvoriti vrtiće'

Od 16. ožujka kada je Nacionalni krizni stožer zbog korona virusa proglasio izvanredne uvjete, privatni dječji vrtići Grada Zagreba našli su se u problemu. Iako su se već brojni gradovi očitovali na ovaj ili onaj način kako bi podržati spas svih svojih privatnih vrtića od zatvaranja, Grad Zagreb se o načinima podrške svojim vrtićima još uvijek nije izjasnio. Od datuma proglašenja izvanrednih mjera, koje su vrtićima onemogućile uredno poslovanje, čeka se bilo kakva informacija Grada Zagreba o oblicima financijske podrške privatnim vrtićima kako bi opstali u svom poslovanju do završetka izvanrednih uvjeta u kojima su se našli. U razgovoru s nekim vlasnicima privatnih vrtića saznali smo da je zbog straha od socijalnih kontakata najveći broj roditelja povukao svoju djecu iz vrtića.

- Privatni sektor Grada Zagreba ima 900 zaposlenika i 5000 djece o kojima je Grad do sada skrbio nepopularnom mjerom koja je dovela do toga da vrtići nemaju mogućnosti uštede dijela sredstava koja bi im pomogla u izvanrednim uvjetima poslovanja. Zbog toga smo trenutno potpuno nemoćni održati se samostalno. Skupština Grada Zagreba je 2013. donijela lošu i nepopularnu mjeru kojom će privatni i vjerski vrtići biti financirani prema kriteriju prisutnog, a ne upisanog djeteta u vrtić. Mjera je još manje razumna ako znamo da svi vrtići moraju imati broj zaposlenika u skladu s brojem upisane djece. Tako vrtići godinama podnose gubitke u ljetnim mjesecima (srpanj i kolovoz), u kojima je prisutan najmanji broj djece. Tom odlukom prinuđeni smo na razne odluke, pa i onu u kojoj roditelj plaća puni iznos svog dijela do pune ekonomske cijene. Štitimo svoje poslovanje i plaće odgojitelja zbog ove diskriminirajuće odluke kojom se stječe dojam da su neka djeca važniji od druge djece. Samo zato što su ih roditelji odlučili upisati u privatni vrtić - objašnjava nam jedna od ravnateljica i ističe da se već sada susreću s ispisom djece roditelja koji ne vide svrhu plaćanja vrtića koji ionako ne koriste. U isto vrijeme, tvrde ravnateljice, svoju djecu žele vratiti u vrtić kada sve ovo prođe. Hoće li privatni vrtići imati rješenje kojim će im osigurati daljnji rad pitanje je koje u ovom trenutku muči ravnateljice privatnih vrtića.

'Grad Zagreb će, kao i do sada, podržavati rad privatnih vrtića'

Osvrnuli su se i na mjere koje trenutno predlaže Vlada RH u dijelu očuvanja radnih mjesta.

- Pohvaljujemo inicijativu Vlade RH, ali bojimo se onog dijela u kojem ćemo nakon dobivenih mjera tri mjeseca morati davati plaće bez mogućnosti otpuštanja zbog pada poslovanja. Što ćemo ako nam roditelji neće plaćati i ako Grad Zagreb neće subvencionirati roditelje ukidanjem odluku Skupštine iz 2013.? Bez odluke da će sve roditelje privatnih i vjerskih vrtića sufinancirati u punom iznosu subvencije neovisno o broju dana dolaska djeteta, nećemo moći donijeti odluku kojom pružamo potporu roditeljima oslobađajući ih ugovorne obveze plaćanja vrtića dok god dijete nema mogućnost dolaska u vrtić. U suprotnom, već smo sada svjesne da je nastavak našeg postojanja upitan, te da nemamo nikakve mogućnosti nastavka svog poslovanja bez jasne potpore Grada - zaključuju sve ravnateljice s kojima smo razgovarali.

Iz Gradskog ureda za obrazovanje na naš su upit kratko odgovorili kako će Grad Zagreb, kao i do sada, podržavati rad privatnih i vjerskih dječjih vrtića.

"Slijedom Vašeg upita o subvenciji privatnih i vjerskih dječjih vrtića u Gradu Zagrebu tijekom epidemije korona virusa, slobodni smo izvijestiti da će Grad Zagreb, kao i dosad, podržavati rad privatnih i vjerskih dječjih vrtića. Međutim, smatramo nužnim da se, uz postojeću podršku Grada Zagreba, osnivači privatnih i vjerskih dječjih vrtića uključe i u mjere Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta. Slobodni smo također izvijestiti da je Grad Zagreb privatnim i vjerskim dječjim vrtićima kao znak podrške u trenutnoj situaciji danas žurno isplatio subvencije za mjesec veljaču 2020. godine" - stoji u odgovoru koji potpisuje pročelnik gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić.