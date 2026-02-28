Obavijesti

News

Komentari 12
ESKALACIJA

VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'

Piše Franjo Lepan, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'
Foto: twitter

Nakon jutrašnjeg napada, Iran je napao američke baze. Kasnije su raketama napali i Ujedinjene Arapske Emirate

Admiral

Eksplozije su se čule i raznih dijelova grada. Dobili smo upozorenje u kojemu je rečeno da ostanemo u svojim domovima, da ne izlazimo vani bez prijeke potrebe, te da pratimo informacije putem televizije i radija. Koliko mogu vidjeti iz stana na ulicama je nešto manji promet automobila, ispričala nam je Ana iz Požege koja trenutno živi u Dubaiju. 

Podsjetimo, Izrael i SAD su napali Iran u subotu ujutro, a Iran je odma uzvratio udarac. Napadnute su američke baze, a kasnije je Iran napao i Ujedinjene Arapske Emirate. Društvenim mrežama šire se snimke napada.

Pokretanje videa...

Pogledajte udar Irana! Hrvat u Bahreinu: 'Pripremali smo se danima na ovo...' 00:18
Pogledajte udar Irana! Hrvat u Bahreinu: 'Pripremali smo se danima na ovo...' | Video: 24sata Video

- Iskreno nije niti malo ugodno, jer nitko ne zna dokle može eskalacija ići. Nitko ovo nije očekivao, nije bio pripremljen. Zalihe hrane i pića nismo gomilali, za sada opskrba je zadovoljavajuća. Nadamo se brzom riješenu ove krize, komunikacije, prvenstveni mobilne mreže rade, pa se javljamo svojim obiteljima koje su u Hrvatskoj - rekla je Ana.

Zasad nema prijavljenih američkih žrtava u iranskim udarima odmazde na američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, UAE-u i Kataru, prema dva američka dužnosnika. 

Smoke rises in the sky after blasts were heard in Bahrain Smoke rises in the sky after blasts were heard in Bahrain
32
Foto: Stringer

Dužnosnici su rekli da je došlo do oštećenja infrastrukture u Bahreinu nakon što je Iran napao Petu flotu, ali nije jasno je li šteta na bazi ili ne. Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da njihove zračne snage provode "široki napad na niz vojnih ciljeva" u zapadnom Iranu.

Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima. Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, izvještava da je i iranski zračni prostor zatvoren.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Izrael i SAD napali Iran! Ovi su žestoko uzvratili! Eksplozije u Bahreinu, Kataru, Dubaiju...
ESKALACIJA

Izrael i SAD napali Iran! Ovi su žestoko uzvratili! Eksplozije u Bahreinu, Kataru, Dubaiju...

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...
EKSKLUZIVNO

Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...

Čelnik Siska je poslao dokaze koje objavljujemo i po kojima tvornica nije u skladu s prostornim planom iako je njegova prethodnica izdala suprotnu potvrdu. Ministarstvo će zbog toga srušiti ključni dokument za investiciju
Fijasko Fuchsova velikog projekta: Sve škole neće biti spremne 2027., novi rok 2030.
CJELODNEVNA NASTAVA

Fijasko Fuchsova velikog projekta: Sve škole neće biti spremne 2027., novi rok 2030.

Projekt kasni je sve škole nemaju izgrađene ili obnovljene kuhinje, blagovaonice, sportske dvorane, učionice, prostorije za učitelje i nastavnike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026