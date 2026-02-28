Obavijesti

CJELODNEVNA NASTAVA PLUS+

Fijasko Fuchsova velikog projekta: Sve škole neće biti spremne 2027., novi rok 2030.

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 5 min
Fijasko Fuchsova velikog projekta: Sve škole neće biti spremne 2027., novi rok 2030.
Osijek: Ministar Fuchs posjetio OŠ Mladost povodom početka nove školske godine | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Projekt kasni je sve škole nemaju izgrađene ili obnovljene kuhinje, blagovaonice, sportske dvorane, učionice, prostorije za učitelje i nastavnike

Neće sve škole biti izgrađene, zbog raznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti. Jedna od opcija model prema kojem bi dio škola koje imaju uvjete prešao na cjelodnevnu nastavu, dok bi druge nastavile raditi po postojećem sustavu, ali uz primjenu dijela kurikuluma, izjavio je u četvrtak ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

