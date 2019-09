Dobili ste veću akontaciju za struju? Postoje i razlozi za to

Platila sam previše struje u prošlom obračunskom razdoblju, a poslali su mi nove uplatnice s 50 kuna većom mjesečnom ratom. Kako to, pita Zagrepčanka.

Slično su prošli mnogi potrošači koji struju HEP-u plaćaju prema akontacijskim ratama. Kolika će biti akontacija, izračunava se prema potrošnji u prijašnjem odgovarajućem sezonskom razdoblju. Zagrepčanka, je, znači, prošle godine više struje trošila zimi nego ljeti, pa su i akontacije za sljedeće, hladnije, mjesece veće.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Mjesečna novčana obveza, odnosno akontacijska rata, postojećim kupcima određuje se na temelju prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog razdoblja i prema tarifnome modelu koji je potrošač odabrao. Tome se dodaje PDV - kažu u HEP-u.

Bez procjena bilo bi skuplje

Tko nije zadovoljan akontacijskim ratama, dodaju, može ih pisanim putem osporiti, najkasnije 15 dana od izdavanja.

- Novim kupcima akontacijske rate određuju se na temelju sporazumno utvrđene količine električne energije, odnosno očekivane prosječne mjesečne potrošnje - objasnili su iz HEP-a.

Tvrde kako je naplata struje na sličan način riješena i u drugim zemljama. U Hrvatskoj je oko dva milijuna kupaca električne energije iz kategorije kućanstva. Mjesečno ili dvomjesečno očitavanje brojila svim kućanstvima operatoru mreže izazvalo bi velike dodatne troškove, pa povećalo i ukupnu cijenu električne energije.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Tko ne želi plaćati struju prema procjenama, može sam očitavati brojilo i podatke slati operatoru mreže. Do 1. listopada 2015. to se plaćalo 10,25 kuna na mjesec. Uporno upozoravanje na to koliko je besmisleno naplaćivati nekome da radi tvoj posao ukinulo je taj harač. Danas svaki kupac iz kategorije kućanstva koji ima šestomjesečni obračun ima pravo na samoočitanje stanja brojila, ali mora očitati brojilo i s tim podatkom otići svom opskrbljivaču te tamo potpisati ugovor. I dalje redovito slati podatke internetskom aplikacijom ili na besplatni telefonski broj. Tko ne bude slao podatke izgubit će pravo na samoočitanje nekoliko mjeseci, a tko pokuša zavarati pa prijavi manje nego što je potrošeno, tri godine će “po kazni” plaćati struju prema procjeni.

A taj način obračuna trebao bi sasvim nestati tek 2030. Od 2,4 milijuna obračunskih mjernih mjesta oko 240.000 ima elektronička brojila s mogućnošću daljinskog očitavanja. Za 11 godina trebali bi ih imati svi.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Od 2030. sve automatski

No i neki od onih koji imaju elektronička brojila, danas moraju slati podatke. Sustav će ih sam razmjenjivati tek kad nova brojila budu imali svi kupci na određenom području.

- Ugradnja elektroničkih brojila s mogućnošću daljinskog očitavanja za najbrojniju kategoriju korisnika mreže, a to su kućanstva, znači prije svega prelazak s akontativnog načina obračuna i izdvajanja mjesečnih rata, na mjesečno očitavanje i izdavanje računa prema mjesečno ostvarenoj potrošnji energije. Stvarna potrošnja energije postaje vidljivija kupcu, pa se očekuje da će kupci bolje planirati svoju potrošnju. Pojednostavnjuju se procesi promjene opskrbljivača, očekuje se znatno manji broj reklamacija i brže rješavanje reklamacija - najavljuje HEP.

Kad u svim kućanstvima budu elektronička brojila s daljinskim očitavanjem, neće više biti mogućnosti da se nekome isključi struja iako ništa nije dužan. Akontacijska rata “predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju za mjesec unutar obračunskog razdoblja”. Opomene s prijetnjom isključenja u pravilu stižu nakon što se ne plate dvije uzastopne akontacijske rate, odnosno dva “računa”. Obitelj je dva mjeseca mogla izbivati iz kućanstva i za to vrijeme isključiti glavni prekidač te onemogućiti potrošnju struje. No pri šestomjesečnom obračunu operator ne mora znati koliko je struje potrošeno nekog mjeseca unutar tog razdoblja, ali može je isključiti. U ožujku 2019. izdali su nalog da se isključi struja obitelji iz Koprivnice koja je platila račune, ali netko ih nije proveo. Jedva su se spasili od “mraka”.

Tržište električne energije je otvoreno, opskrbljivača je više, a neki imaju i više tarifnih modela. Usporedba cijena je na internetskim stranicama Hrvatske energetske regulatorne agencije Here www.hera.hr/hr/html/index.html.

Foto: Dreamstime

Malo kućanstava očitava brojila

Približno dva milijuna kupaca električne energije u Hrvatskoj spada u kategoriju kućanstava, a oko 127.000 sami očitavaju i dostavljaju stanje brojila operatorima.

Nova brojila sve će raditi sama

Kad svi kupci prijeđu na elektronička brojila, neće više očitavati. Vidjet će koliko stvarno troše struje, moći će bolje planirati potrošnju i bit će manje reklamacija.

Moja mreža ili besplatni telefoni

Stanje brojila kupac može dostaviti internetskom aplikacijom Moja mreža, pozivom na govorni automat 0800-0555 ili na također besplatne telefone područnih elektri.

Zaboravnima će procijeniti potrošnju

Tko ne dostavi podatke o stanju brojila HEP ODS-u jedan mjesec, dobit će račun obračunat prema procijenjenoj potrošnji. Kad nastavi slati podatke, stizat će mu ponovno i “pravi” računi.

Tri mjeseca se ne bi smjelo zaboraviti

Kupcu koji u tri uzastopna mjeseca ne dostavi podatke HEP ODS će poslati pisanu obavijest i, ako na nju ne reagira, ukinuti pravo na samoočitanje do isteka sljedećeg polugodišnjeg razdoblja.

Tri godine 'kazne' ako se javi krivo očitanje

Ako se stvarna polugodišnja potrošnja za više od 50 posto razlikuje od zbroja šest uzastopnih mjesečnih koje je kupac slao, tri kalendarske godine neće imati pravo na samoočitanje.

Tema: Hrvatska