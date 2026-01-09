Ideš u kino gledati Svadbu? Uzmi mjesečni Oranž i častimo te kokicama i pićem u CineStaru!

Postani pretplatnik Oranža za samo 1,5 € mjesečno!

Čitaj sve članke na 24sata.hr i uživaj u paketu kupona u vrijednosti od čak 40 €!.

U paketu se nalazi i CineStar kupon od 5 € za male kokice i malo gazirano piće po izboru - idealno ako planiraš ovih dana u kinu pogledati popularni film Svadba.

Sve što trebaš napraviti je kliknuti OVDJE, otključati premium sadržaj i iskoristiti najbolje pogodnosti.

Pretplati se već danas!

Paket kupona unutar mjesečnog Oranža iznosi 40 €:



🎁 5 € kupon za CineStar

🎁 15 € kupon za Horizont

🎁 20 € kupon za Persistance