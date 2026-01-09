Obavijesti

News

Iskoristi priliku!

Ideš u kino gledati Svadbu? Uzmi mjesečni Oranž i častimo te kokicama i pićem u CineStaru!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ideš u kino gledati Svadbu? Uzmi mjesečni Oranž i častimo te kokicama i pićem u CineStaru!

Uživaj u neograničenom pristupu sadržaju portala 24sata.hr punih mjesec dana i iskoristi sve benefite mjesečnog paketa Oranža po najpovoljnoj cijeni, uključujući kupon za kokice i piće u CineStaru

Admiral

Postani pretplatnik Oranža za samo 1,5 € mjesečno!
Čitaj sve članke na 24sata.hr i uživaj u paketu kupona u vrijednosti od čak 40 €!.

U paketu se nalazi i CineStar kupon od 5 € za male kokice i malo gazirano piće po izboru - idealno ako planiraš ovih dana u kinu pogledati popularni film Svadba.

Sve što trebaš napraviti je kliknuti OVDJE, otključati premium sadržaj i iskoristiti najbolje pogodnosti.
Pretplati se već danas!

Paket kupona unutar mjesečnog Oranža iznosi 40 €:


🎁 5 € kupon za CineStar
🎁 15 € kupon za Horizont
🎁 20 € kupon za Persistance

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!
'AKO NE ZNAŠ...'

Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.
Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...

U trenutku početka postavljanja bine na trg, postojalo je i rješenje koje to dozvoljava. Nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka, ono je obustavljeno iako se radilo o istoj svrsi za koju je izdano i istoj površini
Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik
VLADA MIJENJA ZAKON

Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik

Među ključnim novinama je uvođenje obveze učenja hrvatskog jezika za strane radnike, odnosno obveza polaganja ispita u razini A1.1 nakon godine dana boravka, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026