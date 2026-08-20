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Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
ZA SAMO 12 EURA: Zgrabi kupon za dm od 15 € i Instar kupon od 125 € za PlayStation 5. Požuri!
Foto: 24sata
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Tu je i neograničen pristup e-novinama 24sata i Expressa tijekom cijele godine. Na kavi, u tramvaju ili dok putuješ, svoje omiljene novine i tjednik uvijek imaš pri ruci.

A to nije sve.

Oranž pretplata donosi i ekskluzivne kupone u ukupnoj vrijednosti većoj od 300 €, a tu su još i super popusti.

Za 12 € dobivaš godinu dana vrhunskog sadržaja, pitaš 24HEJ neograničeno, listaš e-novine i pogodnosti koje se stvarno isplate.

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Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 329 €:

🎁 20 € za Merla webshop
🎁125 € za Instar na konzolu PlayStation 5 Slim Digital Edition E chassis
🎁 15 € za dm
🎁 10 € za Polleo Sport webshop
🎁 2.000 bodova za Mlinar aplikaciju
🎁 7 € za Eko Taxi
🎁 5 € za CineStar
🎁 17 € za Admiral (Igraj odgovorno, 18+)
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
🎁 40 € za Mibo
🎁 35 € kupon za KultHome
🎁 40 € kupon za Terme Sveti Martin

A dobivaš i super popuste:

🎁 -10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 -10 % popusta za Minipolis
🎁 -25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 -25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 -30% popusta za Spartan Trail

Za kupnju pretplate klikni na link ili posjeti 24sata.hr/24oranz

*Kuponi i pogodnosti dostupni su do isteka zaliha.

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Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 

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