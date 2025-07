Aktivist koji je nosio lijes i htio na Pantovčak policiji je bježao u automobilu punom oružja

Zagrebačka policija jučer je izvijestila kako su nakon potjere uhitili muškarca u neregistriranom autu kod kojeg su potom pronašli i gomilu oružja i streljiva. Kako Jutarnji neslužbeno doznaje, radi se o aktivistu Josipu Juretiću koji ima niz postupaka s obje strane pravosuđa. A 2019. je objavio i kandidaturu za Pantovčak. Mnogima je postao poznat kad je od Buzina do Zagreba nosio lijes sa hrvatskom zastavom i kojim je htio doći do Markova trga.

Foto: PUZ

U utorak 1. srpnja oko 20 sati u Zagrebu, na raskrižju Ulice kneza Branimira i Ulice Donje Svetice, policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije uočili su osobni automobil marke Honda zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao tada nepoznati muškarac. Zbog sumnje da se na vozilu nalaze nepripadajuće registarske pločice, uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima na vozilu, policijski su službenici pokušali zaustaviti vozača, no on se na znakove policije oglušio te nastavio vožnju u smjeru juga prema Planinskoj ulici. Dolaskom do raskrižja Ulice Vjekoslava Heinzela i Ulice grada Vukovara, policijski su ga službenici sustigli te službenim vozilom blokirali njegovo vozilo.



Vozač je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Foto: PUZ





Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad muškarcem, za kojeg je provjerom identiteta utvrđeno da je riječ o 43-godišnjaku, potvrđena je osnovana sumnja da je 43-godišnjak počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave i kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.



Naime, sumnja se da je zasad neutvrđenog dana na neregistrirani osobni automobil marke Honda, s ciljem da ga prikaže registriranim i ispravnim za korištenje u cestovnom prometu, montirao nepripadajuće registarske oznake drugog vozila te takvo vozilo koristio u prometu.



Sumnja policijskih službenika da navedeno nije jedino kazneno djelo koje je osumnjičeni 43-godišnjak počinio, potvrđena je pretragom osobnog automobila 43-godišnjaka te doma i drugih prostora na području Novog Zagreba koje koristi osumnjičeni.





Pretragom osobnog automobila policijski su službenici pronašli:



četiri spremnika za automatsku pušku kalibra 7,62 x 39 mm,

119 komada različitog streljiva za automatsku pušku kalibra 7,62 x 39 mm i

lovački nož dužine oštrice 15 cm.



Pretragom garaže koju koristi 42-godišnjak, na području Novog Zagreba, policijski su službenici pronašli:



jednu puškostrojnicu kalibra 7,9 mm te rezervnu cijev i zatvarač iste,

automatsku pušku kalibra 7,62 x 39 mm,

528 komada streljiva za automatsko oružje kalibra 7,62 x 39 i 7,9 mm i

jedan spremnik za automatsku pušku kalibra 7,62 x 39 mm.





Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 43-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.