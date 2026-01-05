Obavijesti

NOVI UVJETI

Zabrana za 'Za dom spremni' u Areni Zagreb: Prekršitelji pet godina bez mogućnosti zakupa

Piše HINA,
Zabrana za 'Za dom spremni' u Areni Zagreb: Prekršitelji pet godina bez mogućnosti zakupa
Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Novi Opći uvjeti Zagrebačkog holdinga onemogućuju zakup gradskih prostora organizatorima i izvođačima koji koriste ustaške simbole i pokliče. Odluka donesena nakon koncerta Thompsona

Zagrebački holding objavio je nove Opće uvjete poslovanja objekta Arena Zagreb, u koje je uvršten nedavni zaključak Gradske skupštine tako da se organizatorima i izvođačima koji koriste, između ostalog, ustaški pozdrav ''Za dom spremni'', onemogućuje novi zakup idućih pet godina.

''U svrhu zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota RH, a sukladno zaključku Gradske skupštine od 11.studenog 2025., organizatorima i izvođačima ne dopušta se korištenje, poticanje na korištenje ili odobravanje korištenja obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna, ili vjerska mržnja te korištenje fašističkih ili ustaških simbola ili pokliča, uključujući poklič Za dom spremni", napisano je u članku 34. izmijenjenog dokumenta.

SLIKANO U ŠIBENIKU Tomaševića napadaju zbog tri prsta: Fotografija Dubioze digla buru, ali snimljena je još 2018.
Tomaševića napadaju zbog tri prsta: Fotografija Dubioze digla buru, ali snimljena je još 2018.

Oni koji prekrše spomenuti članak, u bilo kojem prostoru kojima upravljaju ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba, idućih pet godina neće moći dobiti zakup, dodaje se u članku 35.

Novi Opći uvjeti poslovanja doneseni su 18. prosinca, devet dana prije koncerta pjevača Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb, gdje je izvedena i pjesma ''Bojna Čavoglave'', uz pozdrav ''Za dom spemni" na njezinom početku.

Zbog toga istom pjevaču, sukladno najavama gradonačelnika Tomislava Tomaševića, nije odobren novi termin u najvećoj gradskoj dvorani.

NOVOGODIŠNJI OBILAZAK Tomašević u obilasku hitnih službi: 'Spasili smo 45 života, obilježio nas je požar Vjesnika'
Tomašević u obilasku hitnih službi: 'Spasili smo 45 života, obilježio nas je požar Vjesnika'

Odvjetnici Marka Perkovića najavili su podizanje tužbe i borbu pravnim sredstvima, a sam pjevač je na koncertu u Areni pozvao sve koji se na slažu sa politikama aktualne gradske vlasti da to iskažu na izborima ''koji mogu biti redovni i izvanredni''.

U studenome 2025. godine, zagrebačka Gradska skupština donijela je zaključak kojim se poziva gradonačelnika da poduzme mjere potrebne kako se u gradskim prostorima ili površinama više ne bi održavali događaji na kojima se potiče nacionalna, rasna ili vjerska mržnja ili na kojima se koriste simboli, poruke ili pokliči koji promiču bilo koji oblik mržnje. 

POLITIKA, A NE PRAVO Koliko Thompsonova prijava Uskoku protiv Tomaševića drži vodu? Ništa im ne ide na ruku...
Koliko Thompsonova prijava Uskoku protiv Tomaševića drži vodu? Ništa im ne ide na ruku...

Pjesma ''Bojna Čavoglave'' uz poklič ''Za dom spremni'' izvedena je i na velikom koncertu na Hipodromu u srpnju prošle godine. 

Oba koncerta, na Hipodromu i u Areni dogovoreni su početkom prošle godine, kazao je gradonačelnik Tomašević te dodao da novih koncerata neće biti ukoliko se na koncertu u Areni 27. prosinca ponovi skandiranje spornog pozdrava.

OBJAVA NA FACEBOOKU Zurovec zbog Thompsona kritizirao Tomaševića: Vrijede li ista pravila i za Milu Kekina?
Zurovec zbog Thompsona kritizirao Tomaševića: Vrijede li ista pravila i za Milu Kekina?

Članak 37. Općih uvjeta poslovanja propisuje da je za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, zakupnik dužan suzdržati se od istupa i izjava koje bi se mogle smatrati uvredljivim, diskriminatornim, protuzakonitim, nemoralnim ili na drugi način neprihvatljivim javnosti ili koje bi mogle naštetiti reputaciji Zagrebačkog holdinga. U protivnom podružnica Arena Zagreb ima pravo raskinuti ugovor.

