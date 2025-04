Aktivisti bijesni! Snajperisti u Australiji iz helikoptera pucaju u koale: Bile su u velikoj patnji...

Dramatične scene iz Australije šokirale su svijet, stotine koala ubijene su mecima iz helikoptera u sklopu navodne kontrole populacije. Aktivisti za prava životinja digli su se na noge, poručujući da se radi o brutalnom i nepotrebnom pokolju nad životinjama koje su već preživjele strašan požar, piše The Independent.

Podsjetimo, veliki požar progutao je tisuće hektara nacionalnog parka Budj Bim, a koale su opečene, žedne i gladne te ih sada eutanaziraju. Aktivisti za prava životinja bijesni su zbog ovog poteza, tvrde da je dosad ubijeno više od 700 koala i strahuju da će ih u idućim danima biti još više.

- Ove su koale došle s plantaže plavog eukaliptusa koja je nedavno iskrčena u blizini nacionalnog parka. DEECA još uvijek tamo puca. Broj uginulih raste. Ako su u koale pucali dok su one bile na drveću, to znači da su mnogi mladunci ostali prepušteni patnji i smrti. To je odvratno. To je okrutno. Upravo zato DEECA nikad nije htjela da javnost sazna što se događa - stoji u Facebook objavi udruge Koala Alliance. Navode kako kruži helikopter i dalje.

Premijerka Victorije Jacinta Allan brani odluku i kaže da su koale bile teško ozlijeđene i jako su patile.

- Dobila sam informaciju da je ministarstvo provelo opsežne procjene u kontekstu požara koji je pogodio ovu lokalnu zajednicu. Nakon analize situacije, ovaj pristup je ocijenjen kao najbolji, s obzirom na to da su koale bile u velikoj patnji - izjavila je.

- To su informacije koje sam dobila, a te procjene donose stručnjaci za divlje životinje - dodala je Allan.