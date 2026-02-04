Obavijesti

STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Zagreb: Djelatnici Čistoće čiste trg nakon dočeka rukometaša | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu

Doček brončanih rukometaša na Trgu Josipa bana Jelačića Vlada će platiti 4.603 eura bez PDV-a. 24sata dobio je odgovor iz Zagrebačkog holdinga.

- Podružnica Čistoća je nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije u ponedjeljak pružila usluge čišćenja Trga bana Jelačića u vrijednosti od 4.603 eura bez PDV-a- rekli su iz Holdinga. Naime, cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu. 

Podsjetimo, Grad Zagreb je u nedjelju navečer već počeo organizirati doček, no nisu pristali na to da na Trgu nastupi Thompson, nakon čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti. U ponedjeljak ujutro Vlada je odlučila da će preuzeti na sebe organizaciju dočeka.

