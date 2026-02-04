EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

24sata neslužbeno doznaje da je kao vođa zločinačke organizacije koja je razbijena u srijedu ujutro označen nekadašnji model, bivši Mister Sea World i agent nekretninama Robert DiCaprio. Uhićena je navodno i njegova nevjenčana supruga Iris Kramarić. Ove informacije su do 24sata došle od više neovisnih izvora.

Kako doznajemo od njegovog odvjetnika, DiCaprio će na ispitivanje biti doveden u Rijeku u četvrtak ujutro, jer u Zagrebu još traju pretresi. Di Caprio i Kramarić su navodno 2018. uhićeni na Zrću zbog posjedovanja droge, ali je DiCaprio preuzeo svu odgovornost. Završio je tad u istražnom zatvoru i podignuta je optužnica, no nema zapisa o održanim ročištima.

Foto: Instagram

Robert DiCaprio se nekoć prezivao Jotanović, a 2012. je na natjecanju 'Mister Sea World' osvojio nagradu 'Top Model

2012'. Prema javno dostupnim podacima, vlasnik je agencije za nekretnine RDC SUNSET REALESTATE koja sjedište ima u Zagrebu. Otišli smo na adresu navedenu u sudskom registru, ali nema ni prezimena ni oznake tvrtke, a u katastru ni on ni supruga nisu vlasnici nekog od stanova u zgradi. Prema svjedočenju susjeda, nije bilo nikakvih pretresa na adresi, pa izgleda da adresa nije točna.

Supruga Iris radi u jednoj poznatoj agenciji za nekretnine kao agentica. Nazvali smo ju, međutim od jutra je nedostupna. Da je i ona uhićena, saznali smo i od odvjetnika.

Na teret im se stavlja, kao i još 13 uhićenih, nedozvoljeni promet drogama, pranje novca ali i otimanje nekretnina u iznosu od pet milijuna eura pomoću lažnih dokumenata.