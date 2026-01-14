Obavijesti

NEMA MILOSTI

Aktivisti: U Iranu ubijeno više od 3400 prosvjednika

Piše HINA.,
Aktivisti: U Iranu ubijeno više od 3400 prosvjednika
Foto: IRIB VIA WANA

Udruga sa sjedištem u Oslu također je objavila da bi stvarni broj poginulih mogao biti znatno veći. Prema organizaciji, više od 10.000 ljudi uhićeno je tijekom prosvjeda

Najmanje 3428 prosvjednika ubijeno je u Iranu od izbijanja prosvjeda krajem prosinca, prema podacima organizacije za ljudska prava Iran Human Rights (IHRNGO).

Udruga sa sjedištem u Oslu također je objavila da bi stvarni broj poginulih mogao biti znatno veći. Prema organizaciji, više od 10.000 ljudi uhićeno je tijekom prosvjeda.

Aktivistička skupina također je izrazila zabrinutost zbog postupaka iranskih vlasti i upozorila na masovna pogubljenja pritvorenih prosvjednika.

VRATILI KONTROLU Iran najavio brza suđenja uhićenim prosvjednicima
Iran najavio brza suđenja uhićenim prosvjednicima

IHRNGO se također osvrnuo na izvješća državnih medija, prema kojima je u nemirima ubijen najmanje 121 policajac, pripadnik sigurnosnih i državnih snaga.

Brojke se trenutno ne mogu neovisno provjeriti.

Internet u Iranu je blokiran gotovo tjedan dana, a informacije tek polako dopiru do vanjskog svijeta. Od utorka stanovnici Irana ponovno mogu obavljati međunarodne telefonske pozive.

