Alaburić: Mudar potez bi bio da su sjednicu učinili javnom...

'Ja mislim da bi bilo pametno i mudro i diplomatično da je Ustavni sud otvorio svoju sjednicu za javnost, zato što je zaista postojao jako veliki interes javnosti i mislim da bi bilo bolje, jer ne bismo danas raspravljali o tome', poručila je Alaburić

<p>Odvjetnica <strong>Vesna Alaburić </strong>za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a544776/Alaburic-za-N1-Bilo-bi-pametno-i-mudro-da-je-sjednica-Ustavnog-suda-bila-javna.html" target="_blank">N1 </a>je komentirala odluku Ustavnog suda o ustavnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite.</p><p>- Nemoguće je komentirati suvislo i odgovorno ovu odluku, sve dok ne vidimo pisano obrazloženje. Zasad samo znamo što je Ustavni sud odlučio i što je predsjednik Ustavnog suda Šeparović ukratko rekao, a to je da je Sabor imao mogućnost donositi zakone u vezi pandemije po članku 16 i po članku 17 Ustava te da je diskrecijsko pravo Sabora po kojem će to činiti - rekla je Alaburić.</p><p>- Moje mišljenje je da je šteta što Ustavni sud nije ranije donio odluku o ocjeni ustavnosti i zakona i mjera, ali sad što je tu je. Što se odluke tiče, ja se slažem sa suštinom odluke, ali se apsolutno ne slažem s obrazloženjem i s nestrpljenjem očekujem obrazloženje u pisanom obliku, jer ne mogu vjerovati da će i u pisanom obliku pisati da Sabor može odlučivati i po članku 16 i 17 i da je to diskrecijsko pravo - rekla je Alaburić.</p><p>Objasnila je razliku između članka 16 i članka 17 Ustava Republike Hrvatske. Članak 16 odnosi se na ograničavanje ljudskih prava u redovnim situacijama, kad se, primjerice, ograničava sloboda izražavanja, sloboda okupljanja ili druga ljudska prava, radi poštovanja drugih ljudskih prava i odnosi se na mirnodopske uvjete.</p><p>Što se, pak, članka 17 tiče, on uređuje situaciju ograničavanja ljudskih prava u posebnim okolnostima, u doba ratnog stanja, neposredne ugroženosti zemlje ili prirodne katastrofe i kad je to dopušteno, mora biti razmjerno pogibelji koja prijeti te se donosi dvotrećinskom većinom u Saboru.</p><p>- Za mene uopće nije sporno da je Nacionalni stožer imao dozvolu donositi takve odluke, ali tek nakon izmjene zakona u travnju. Nacionalni stožer ne može izmišljati mjere. Može samo odlučiti o primjeni neke od mjera koje su opisane zakonom - rekla je Alaburić.</p><p>Upitana je li sjednica Ustavnog suda trebala biti javna, Alaburić je rekla da novinarsko izvještavanje s neke sjednice ne bi samo po sebi značajno pridonijelo kvaliteti informiranja o odluci, jer su najvažnije odluke Ustavnog suda u pisanom obliku.</p><p>- Ne može se s pravnog aspekta reći ni da je Ustavni sud trebao niti da nije trebao omogućiti novinarima sudjelovanje na sjednici, to je stvar oportuniteta. Legitimno je pravo novinara da prisustvuju, a i javnosti da žele znati, a legitimno je i pravo sudskih vijeća da mogu raspravljati. Ja mislim da bi bilo pametno i mudro i diplomatično da je Ustavni sud otvorio svoju sjednicu za javnost, zato što je zaista postojao jako veliki interes javnosti i mislim da bi bilo bolje, jer ne bismo danas raspravljali o tome - rekla je Alaburić.</p>