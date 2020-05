Aladrović: Uvođenje skraćenog radnog vremena isto je moguće

Aladrović je u utorak na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, sa ostalim članovima raspravljao o novom paketu mjera pomoći za gospodarstvo. Trenutno je aktualan prijedlog Vlade da se nastavi pomoć kroz isplatu 4000 kuna radničke plaće, ali samo onim tvrtkama koji će imati pad prihoda veći od 50 posto.

- Ono što je naša ideja i naš prijedlog, da za mjesec lipanj, da za samo one najugroženije grane ostavimo konzumaciju mjera kakva je bila do sada. To su - ugostiteljstvo i hotelijerstvo, prijevoz putnika i organizatori kulturnih, sportskih i drugih događanja. Kriteriji su pad prihoda veći od 50 posto. Ovo su najugroženiji sektori - rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović u RTL-u Danas.

S obzirom na to da je Vlada donijela odluku kako neradne nedjelje opet postaju radne, Aladrović je komentirao i to hoće li se uvesti skraćeno radno vrijeme.

- To je jedna od tema koje smo otvorili. Očekujemo da će u ponedjeljak EK izdefinirati više pravila. Možemo razgovarati o tome da se uključimo. To je jedna od ideja. Tako bi zaštitili također neke koji su ugroženi. To je sljedeća mjera o kojoj ćemo razgovarati - rekao je Josip Aladrović za RTL.

