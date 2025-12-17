Obavijesti

3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: EMSC

Zemljotres jačine 3,9 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

Zemljotres magnitude 3.9 stupnjeva po Richterovoj ljestvici zabilježen je u srijedu u 23.07 sati na području Jadranskog mora.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se na koordinatama geografske širine 42.658 i dužine 17.6637, što odgovara području oko otoka Mljeta. Kako navodi Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), žarište potresa bilo je na dubini od oko 10 kilometara ispod površine.

Građani koji su osjetili podrhtavanje tla navode da je potres bio prilično snažan.

- Glasno se čulo i jako je zatreslo - javljaju prestrašeni građani iz Mokošice. Netko iz Brela navodi da se prvo čula 'jaka buka, poput grmljavine', a zatim je 'malo treslo'.

- Poprilično se zatreslo i bilo je dugo - napisao je netko iz Žrnovice.

- Nekoliko sekundi se tresao krevet - kazao je svjedok iz Tasovčića u BiH. Drugi stanovnik Tasovčića navodi da mu se 'lagano ljuljao luster' te da su 'podrhtavale i čaše na stolu'. 

Netko iz Komina je također naveo da se 'osjetilo podrhtavanje inventara u kući'.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o ozlijeđenima. Nadležne službe prate razvoj situacije i zasad nema razloga za uzbunu.

