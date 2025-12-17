Obavijesti

News

Komentari 13
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU PLUS+

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 7 min
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
Foto: Pixsell/Privatni album

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo

Matija Mašala (29), Fran Radinović (31) i Andrej Bajac (36) ostaju u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela te zbog toga što je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka i izrazito teških okolnosti zločina u slučaju dvostruke likvidacije Andree K. i Marijana C. Njihova beživotna tijela pronašli su susjedi 13. lipnja ove godine u garaži u ulici Črna voda, gdje je mladi par živio. Istražitelji su prvo ostali malo zbunjeni jer naočigled nije bilo motiva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
OVO SU DOBITNI BROJEVI

Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...
Nevjerojatna priča iz Zagreba! Simoni u tajnosti kupili auto: 'Imam 70 zlatnih prijatelja!'
KAD SE MALE RUKE SLOŽE...

Nevjerojatna priča iz Zagreba! Simoni u tajnosti kupili auto: 'Imam 70 zlatnih prijatelja!'

Simona Brlić-Kukoleča (27) diplomirala je molekularnu biologiju u rujnu i položila vozački ispit prije mjesec dana. Planirala je kupiti automobil...
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025