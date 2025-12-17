Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU PLUS+
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
Čitanje članka: 7 min
Matija Mašala (29), Fran Radinović (31) i Andrej Bajac (36) ostaju u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela te zbog toga što je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka i izrazito teških okolnosti zločina u slučaju dvostruke likvidacije Andree K. i Marijana C. Njihova beživotna tijela pronašli su susjedi 13. lipnja ove godine u garaži u ulici Črna voda, gdje je mladi par živio. Istražitelji su prvo ostali malo zbunjeni jer naočigled nije bilo motiva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku