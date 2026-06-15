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Alarm iz Njemačke: Milijuni radnika odlaze u mirovinu, nema ih tko zamijeniti

Piše HINA,
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Alarm iz Njemačke: Milijuni radnika odlaze u mirovinu, nema ih tko zamijeniti
Foto: Christian Mang

Odlazak tzv. baby boomer generacije u mirovinu će njemačko gospodarstvo pogoditi teže nego što se do sada pretpostavljalo, objavio je Institut njemačkog gospodarstva iz Koelna u ponedjeljak

„Do 2036. će se broj radno sposobnih građana Njemačke smanjiti za 4,3 milijuna“, objavio je Institut njemačkog gospodarstva (IW). Još prije dvije godine IW je procijenio da će se broj osoba koje više neće stajati tržištu rada na raspolaganju smanjiti za tri milijuna. IW je priopćio kako, pored odlaska brojno snažne generacije baby boomera u mirovinu u sljedećim godinama, na smanjenje radno sposobnih stanovnika utječe i snažnije smanjenje broja stanovnika od očekivanog.

„Do 2040. će broj stanovnika pasti na ispod 82 milijuna“, stoji u priopćenju. Godišnje se 350.000 osoba manje rodi nego što umre.

Do sada je pojačano useljavanje neutraliziralo ovo prirodno smanjenje broja stanovnika. No nakon uvođenja mjera za sprječavanje neregulirane migracije je broj useljenika znatno opao.

„Njemačka se ne nalazi pred snažnim demografskim promjenama nego se nalazi usred ovog procesa“, rekao je Holger Schaefer iz IW-a.

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Procjenjuje se da generacija baby boomera, rođenih između 1954. i 1969., broji oko 20 milijuna stanovnika. Oni će svi do 2036. dosegnuti dob za odlazak u mirovinu.

„Već će u sljedećim godinama tržištu rada nedostajati radne snage koja bi skrbila za održavanje blagostanja i socijalnih sustava“, kaže Schaefer.

Prema mišljenju stručnjaka s IW-a ovaj negativni proces bi se mogao ublažiti time što bi zaposleni kasnije odlazili u mirovinu, ali i ciljanim useljavanjem stručne radne snage.

Dosadašnje mjere za bolje usmjeravanje useljavanja su doduše smanjile pritok nereguliranih migranata, tj. Izbjeglica i tražitelja azila, ali istodobno nisu povećale obim useljavanja stručne radne snage.

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