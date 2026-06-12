Obavijesti

News

Komentari 0
PAKT O MIGRACIJAMA

Njemačka podržava EU pakt, ali zadržava granične kontrole

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka podržava EU pakt, ali zadržava granične kontrole
Foto: Nadja Wohlleben

Ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt poručio je da će kontrole ostati na snazi dok se ne pokaže učinkovitost novih europskih pravila.

Njemačka pozdravlja primjenu Europskog pakta o migracijama ali istodobno zadržava kontrole na granicama, rekao je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u petak. „Mi još uvijek imamo velik broj ljudi koje vraćamo s granica i zato do danjega zadržavamo kontrole“, rekao je Alexander Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU) za javni servis ZDF. On je istodobno objasnio kako će Njemačka reagirati „fleksibilno“ ovisno o uspješnoj primjeni novih EU migracijskih pravila te da je moguće ukidanje kontrola. „Ako zaustavljanje na vanjskim granicama Europske unije bude pokazalo uspješnim, onda neće biti potrebne kontrole na unutarnjim granicama EU-a“, rekao je bavarski političar.

SIGURNOST GRANICE Od danas vrijede nova pravila za migrante u EU: Evo tko ih mora primiti, a tko može platiti
Od danas vrijede nova pravila za migrante u EU: Evo tko ih mora primiti, a tko može platiti

Dobrindt je odbacio kritiku pojedinih humanitarnih organizacija da će pakt pogoditi obitelji s djecom koje bi mogle biti smještane u deportacijske centre.

„Ne znam zašto se odmah govori o obiteljima s malom djecom. Mi ovdje prije svega imamo posla s mladim muškim pojedincima koji pokušavaju ilegalno prijeći granicu“, rekao je Dobrindt.

NEZAKONITE MIGRACIJE Ressler o novom migracijskom paktu EU-a: Možemo se osjećati sigurnije, bit će stroža pravila
Ressler o novom migracijskom paktu EU-a: Možemo se osjećati sigurnije, bit će stroža pravila

Njemački ministar unutarnjih poslova je istodobno pohvalio uvođenje zajedničkog EU dogovora o migracijama i označio ga kao „miljokaz“ za Europu.

„Dogovor o raspodjeli tereta migracije je veliki napredak“, rekao je Dobrindt. On je ukazao na to da vjerojatno neće „sve od prvog dana teći 100 posto kako smo predvidjeli“ ali da je dogovor i da se pravila nadopunjavaju ovisno o potrebi.

REKORDNE BROJKE Prvi pad globalnog raseljavanja u desetljeću: Milijuni izbjeglica i su dalje bez trajnog rješenja
Prvi pad globalnog raseljavanja u desetljeću: Milijuni izbjeglica i su dalje bez trajnog rješenja

,

Njemačka je sredinom veljače produljila kontrole na granicama do sredina rujna. Kontrole na granicama prema Austriji postoje još od migrantske krize 2015. dok su kontrole na prijelazima prema ostalim susjedima uvedene nakon pooštrenja useljeničke politike 2023. i 2024.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS KOD UDBINE 'Nagurao' u auto migrante i bježao policiji: Jedan mrtav, devet ozlijeđenih
SLETJELI S CESTE

UŽAS KOD UDBINE 'Nagurao' u auto migrante i bježao policiji: Jedan mrtav, devet ozlijeđenih

Policija je posumnjala u ilegalni prijevoz ljudi te su neko vrijeme pratili automobil, no vozač je ubrzao i izgubio se iz vida. Nakon otprilike deset minuta naišli su na isti automobil koji je sletio s ceste
NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'
JUNAČINA

NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'

Poslao sam kćeri snimku, odmah se pohvalila u školi da je tata spasio dupina, priča nam 44-godišnji ribar Dražen Arković, koji je bez razmišljanja skočio u mrežu kod Primoštena
EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa
TAJNI DOKUMENTI

EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je prema crnim listama dobio dvostruko više od direktora olimpijskog programa Damira Šegote. Jedan od njih je taj redovni crni prihod zvao "Mehrwertsteuer".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026