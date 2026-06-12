Njemačka podržava EU pakt, ali zadržava granične kontrole

Njemačka pozdravlja primjenu Europskog pakta o migracijama ali istodobno zadržava kontrole na granicama, rekao je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u petak. „Mi još uvijek imamo velik broj ljudi koje vraćamo s granica i zato do danjega zadržavamo kontrole“, rekao je Alexander Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU) za javni servis ZDF. On je istodobno objasnio kako će Njemačka reagirati „fleksibilno“ ovisno o uspješnoj primjeni novih EU migracijskih pravila te da je moguće ukidanje kontrola. „Ako zaustavljanje na vanjskim granicama Europske unije bude pokazalo uspješnim, onda neće biti potrebne kontrole na unutarnjim granicama EU-a“, rekao je bavarski političar.

Dobrindt je odbacio kritiku pojedinih humanitarnih organizacija da će pakt pogoditi obitelji s djecom koje bi mogle biti smještane u deportacijske centre.

„Ne znam zašto se odmah govori o obiteljima s malom djecom. Mi ovdje prije svega imamo posla s mladim muškim pojedincima koji pokušavaju ilegalno prijeći granicu“, rekao je Dobrindt.

Njemački ministar unutarnjih poslova je istodobno pohvalio uvođenje zajedničkog EU dogovora o migracijama i označio ga kao „miljokaz“ za Europu.

„Dogovor o raspodjeli tereta migracije je veliki napredak“, rekao je Dobrindt. On je ukazao na to da vjerojatno neće „sve od prvog dana teći 100 posto kako smo predvidjeli“ ali da je dogovor i da se pravila nadopunjavaju ovisno o potrebi.

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Njemačka je sredinom veljače produljila kontrole na granicama do sredina rujna. Kontrole na granicama prema Austriji postoje još od migrantske krize 2015. dok su kontrole na prijelazima prema ostalim susjedima uvedene nakon pooštrenja useljeničke politike 2023. i 2024.