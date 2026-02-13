Alarm iz Sindikata: Novinarka Škaričić dobila desetak tužbi, tvrde da je riječ o SLAPP-u!

z Sindikata novinara Hrvatske (SNH) u petak su izrazili zabrinutost zbog desetak postupaka i odvjetničkih dopisa podnesenih u godinu i pol protiv novinarke Novosti Nataše Škaričić, nagrađivane autorice tekstova o problemima zdravstva te upozorili da je tu riječ o obilježjima SLAPP-a.

Riječ je o tekstovima koji se bave kriminalom u zdravstvu i medicini, uzrocima i pokazateljima sistemske erozije javnog zdravstva, pitanjima sigurnosti pacijenata i dostupnosti zdravstvene zaštite. To su teme od nesumnjivog i osobitog javnog interesa, a tužbe protiv novinarke Škaričić pokrenuli su, uz ostalo, i neki od vlasnika velikih privatnih klinika i njihovi odvjetnici, navela je u priopćenju predsjednica SNH Maja Sever.

Upozorila je da izostaje jasna i pravovremena institucionalna reakcija na sadržaj otkriven u novinarskim tekstovima, a da prijetnje tužbama imaju učinak zastrašivanja i ne služe utvrđivanju činjenica, nego discipliniranju onih koji o njima pišu.

Kako je naglasila, paralelno i višestruko procesno opterećivanje – građanski spor, privatna kaznena tužba, zahtjevi za ispravke, dodatni podnesci – predstavlja obrazac koji prelazi granice legitimne zaštite ugleda i ulazi u zonu zastrašujućeg učinka.

Iz Sindikata novinara smatraju da su u konkretnim postupanjima vidljiva klasična obilježja SLAPP-a (Strategic Lawsuits Against Public Participation) kao što su nerazmjer moći i resursa – utjecajni tužitelji protiv pojedine novinarke, redakcije i nakladnika te višestruki i paralelni postupci. Uz to, vidljivi su financijski i psihološki pritisak – dugotrajni postupci, troškovi i reputacijski rizici te ciljano usmjerenje na novinarku koja se sustavno bavi istom temom – zdravstvo i javni novac.

"Slučaj Nataše Škaričić nepravedno se provlači ispod radara kada se govori o pritiscima na medije u Hrvatskoj. Dok se javnost fokusira na političke napade, manje su vidljivi dugotrajni i procesno iscrpljujući sudski pritisci koji imaju jednako snažan učinak – odvraćanje od istraživačkog rada. Ako se novinarku koja se desetljećima bavi sustavnim problemima zdravstva izlaže seriji tužbi i kaznenih progona, poruka je jasna: zdravstvo i njegovi ključni ljudi moraju ostati nedodirljivi", upozorili su iz SNH.

SNH je u priopćenju izrazio punu profesionalnu podršku Nataši Škaričić i redakciji Novosti te pozvao zakonodavca da implementira europske anti-SLAPP mehanizme zaštite novinara i upozorio da zlouporaba sudskih postupaka za zastrašivanje novinara predstavlja prijetnju demokratskom poretku.

"Sloboda medija ne štiti novinare zbog njih samih, nego zbog prava javnosti da bude informirana o načinu funkcioniranja javnih sustava, među kojima je zdravstvo jedan od najranjivijih", poručili su iz Sindikata novinara Hrvatske.