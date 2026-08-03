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BRUCELOZA

ALARM U BIH Zarazna bolest je prešla sa životinja na ljude

Piše HINA,
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ALARM U BIH Zarazna bolest je prešla sa životinja na ljude
Foto: 123RF
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Bruceloza je kronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi

Tri osobe oboljele su od bruceloze u Hercegbosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, dok su 72 zaražene životinje , izvijestili su iz Veterinarske službe te županije. 

Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća je iz Livna. Sve tri osobe u svojim kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li tako oboljeli od bruceloze, navode iz Veterinarske službe Hercegbosanske županije.

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Bolest je tijekom ove godine potvrđena kod 72 životinje od čega su 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje su uklonjene. Prema podacima iz Veterinarske službe u odnosu na prošlu godinu, broj zaraženih životinja je deset puta veći. Najveća žarišta zaraze među životinjama brucelozom je u Glamoču, Kupresu, Drvaru i Tomislavgradu.

Bruceloza je kronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi. Ljudi se mogu zaraziti izravnim kontaktom sa zaraženim životinjama, njihovim izlučevinama i tkivima te konzumiranjem nepasteriziranog mlijeka i proizvoda od sirovog mlijeka, osobito mladog sira i kajmaka. 

Veterinarska služba navodi kako je glavni uzrok širenja bruceloze nelegalna nomadska ispaša stoke koja pristiže iz drugih krajeva.  

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