Na muslimanskom groblju u Livnu ispisani su ustaški simboli i pozdrav, a incident je u ponedjeljak osudilo Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine
Vandalizam
Incident u Livnu: Nepoznati počinitelji išarali muslimansko groblje ustaškim simbolima
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Prema lokalnoj policiji, nepoznate osobe ispisale su slovo „U“, simbol ustaškog pokreta i kraticu „ZDS“ ustaškog pozdrava „Za dom spremni“.
Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta i pronašli počinitelji, priopćila je policija.
Incident je osudilo Međureligijsko vijeće BiH koje okuplja predstavnike crkava i vjerskih zajednica u toj zemlji.
Skrnavljenje groblja predstavlja nepoštovanje prema preminulima, njihovim obiteljima i vjerskoj zajednici, navelo je vijeće i pozvalo vlasti da slučaj istraže i otkriju odgovorne.
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