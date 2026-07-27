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Vandalizam

Incident u Livnu: Nepoznati počinitelji išarali muslimansko groblje ustaškim simbolima

Piše HINA,
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Incident u Livnu: Nepoznati počinitelji išarali muslimansko groblje ustaškim simbolima
Foto: MRV BiH
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Na muslimanskom groblju u Livnu ispisani su ustaški simboli i pozdrav, a incident je u ponedjeljak osudilo Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prema lokalnoj policiji, nepoznate osobe ispisale su slovo „U“, simbol ustaškog pokreta i kraticu „ZDS“ ustaškog pozdrava „Za dom spremni“.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta i pronašli počinitelji, priopćila je policija.

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Incident je osudilo Međureligijsko vijeće BiH koje okuplja predstavnike crkava i vjerskih zajednica u toj zemlji.

Skrnavljenje groblja predstavlja nepoštovanje prema preminulima, njihovim obiteljima i vjerskoj zajednici, navelo je vijeće i pozvalo vlasti da slučaj istraže i otkriju odgovorne. 

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