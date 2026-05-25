SVJETSKI DAN NEPUŠENJA

Alarmantni podaci HZJZ-a: Hrvatska među europskim rekorderima po broju pušača

Piše HINA,
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Aktualna istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj najviše pušača duhana u dobnoj skupini između 25 i 34 godine...

Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi, cigarete puši 37,9 posto odraslih i 38,1 posto mlađih odraslih, izvijestio je HZJZ povodom Svjetskog dana nepušenja, koji se obilježava 31. svibnja pod sloganom "Razotkrivanje privlačnosti – suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu". Aktualna istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj najviše pušača duhana u dobnoj skupini između 25 i 34 godine, među kojima puši 42,5 posto.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)  navode da se temom ovogodišnjeg Svjetskog dana nepušenja poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska i nikotinska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima.

Ističu i važnost zagovaranja snažnijih regulatornih mjera u cilju zaštite od izloženosti nikotinskim proizvodima, posebno ograničavanjem marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama.

Svjetski dan nepušenja obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem podizanja svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. 

Aktualni trendovi, izazovi i programi vezani za pušenje bit će predstavljeni 26. svibnja na Okruglom stolu HZJZ-a.

O programima koji se u ovom području provode govorit će predstavnici Ministarstva zdravstva, HZJZ-a,  Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

