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NAJGORE ZA VIKEND

ALARMI ZA OBALU Temperature opet rastu prema 40 stupnjeva

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
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ALARMI ZA OBALU Temperature opet rastu prema 40 stupnjeva
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Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
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Prema kraju tjedna rastu i temperature te je za četvrtak DHMZ za cijelu obalu upalio žuti alarm zbog visokih temperatura, kojima se za sada ne nazire kraj. Prema servisu yr.no, za vikend bi moglo biti i 39 Celzija

Vrijeme će u Hrvatskoj u utorak biti djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) . U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše uglavnom u istočnoj Hrvatskoj.

Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoji pljusak u Dalmaciji.

Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 °C.

Sunčano i vruće čeka nas i u srijedu. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26 °C.

Najviša dnevna od 30 do 34 °C.

Prema kraju tjedna rastu i temperature te je za četvrtak DHMZ za cijelu obalu upalio žuti alarm zbog visokih temperatura, kojima se za sada ne nazire kraj te bi se ovakvo vrijeme trebalo nastaviti i kroz sljedeći tjedan. Prema servisu yr.no, Knin bi za vikend mogao imati 39 Celzija, a slične temperature mogle bi biti i u brojnim mjestima uz obalu.

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