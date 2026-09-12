Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'

Dječak (15) kojeg je u petak ujutro izbo školski kolega je i dalje na jedinici intenzivne njege KBC Zagreb.

- Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, pri svijesti je te je pod kontinuiranim nadzorom i intenzivnom skrbi liječničkog i medicinskog tima KBC-a Zagreb. U ovom trenutku je prioritet daljnja zdravstvena skrb i oporavak djeteta. Liječnički tim poduzima sve potrebne postupke u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem - javili su iz te bolnice.

Dječak je nakon napada u petak hitno operiran zbog teških ubodnih ozljeda prsnog koša i trbuha, koje su liječnici ocijenili kao opasne po život. Spremačica (59) koja ga je pokušala spasiti, pa i sama zadobila ozljede trbuha, prsnog koša i ruku, se također dobro oporavlja.

Počinitelj je nakon uhićenja odveden nakratko u dječju psihijatrijsku bolnicu.

- Nakon tretmana odveden je na kriminalističko istraživanje u prostorije kriminalističke policije PU zagrebačke zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju. Bit će prijavljen nadležnom sudu za mladež - rekao je ravnatelj policije Nikola Milina.

No napadač, koji je, kako doznaju 24sata, u srednju školu došao iz iste osnovne škole kao i žrtva, nije napao samo njih dvoje već i još jednu 59-godišnu zaposlenicu.

- Sumnja se da je osumnjičeni maloljetnik jučer, 11. rujna oko 8 sati na Trešnjevci, na području Voltinog, u odgojno-obrazovnoj ustanovi, nožem ozlijedio drugog maloljetnika i 59-godišnju zaposlenicu, čime je svjesno ugrozio njihov život, a nakon čega su ga svladali zaposlenici ustanove i zadržali do dolaska policije. Ujedno, osumnjičenik je oštrim predmetom pokušao ozlijediti i drugu 59-godišnju zaposlenicu. U blizini samog mjesta događaja nalazilo se devetero maloljetnika, a što je kod njih izazvalo osjećaj straha za vlastiti život - kažu iz zagrebačke policije.

Majka napadnutog dječaka se javila novinarima 24sata u subotu ujutro i rekla: “Vidjela sam sina, dragala sam ga, rekla sam mu mama je uz tebe, svi smo uz tebe. Vidjela sam da je imao suze u očima, dva puta je trepnuo, vjerujem da me razumio”, pričala je vidno potresena majka izbodenog dječaka.

- Bolje je, noćas je bio budan. Samostalno diše. Vitalne funkcije su dobre. Strašno je gledati sina u bolničkom krevetu, s cijevima oko njega. Obje ruke su mu izrezane, ne znam hoće li uopće biti funkcionalne - ispričala nam je majka.

Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Dječak je razgovarao i s liječnicima.

- Pitao ih je što se dogodilo, ničeg se ne sjeća- rekla nam je mama. Ističe i kako zbog svega nije mogla spavati cijelu noć.

- To su dječaci, radi se o ekipi iz stare osnovne škole. Moj sin se nikada nije htio družiti s agresivcima. Ja sam već prijavljivala nasilje - ispričala je majka, ne želeći ulaziti u detalje. Šokirana je, kaže, jer ju je o svemu prvo obavijestio teško ozlijeđeni sin.

Policija je za 24sata potvrdila da je majka maloljetnika koji je ozlijeđen u školi još početkom ove godine doista prijavila sukob s drugim vršnjakom, koji se zbio “5. veljače 2026. godine u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Novog Zagreba”.

“Odmah po navedenom događaju jedan od njih - maloljetnik, navedeno je prijavio stručnoj službi odgojno-obrazovne ustanove koji su odmah postupali i obavili razgovore sa svima iz tog događaja, upozorili na ponašanje te drugom maloljetniku iz događaja izrekli pedagošku mjeru. Ujedno, nakon svega provedenog i sukladno Protokolu o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima, iz odgojno-obrazovne ustanove obavijestili su na propisan način sve nadležne institucije. Dan nakon samog događaja, maloljetnik koji je o svemu i upoznao stručno osoblje odgojno-obrazovne ustanove, s majkom je došao u službene prostorije Policijske uprave zagrebačke kako bi prijavili kazneno djelo na njegovu štetu. Odmah po prijavi, policija je poduzela sve mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti te obavila razgovore sa svima koji su mogli dati korisna saznanja. O svemu poduzetom i utvrđenom, općim posebnim izvješćem zagrebačka policija obavijestila je nadležno državno odvjetništvo koje je uvidom u cjelokupno postupanje utvrdilo da nisu ostvarena obilježja kaznenog djela”.

U opisanom događaju, jasno navodi policija za 24sata, “nije sudjelovao maloljetnik za kojeg se sumnja da je počinio teška kaznena djela 11. rujna u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Voltinog”. No, isto tako se potvrđuje da je taj događaj iz veljače prijavio upravo dječak koji je ozlijeđen u školi, ali policija “događaj iz veljače i događaj iz rujna ne dovode uzročno-posljedično u svezu”.

Premda policija izrijekom navodi da napadač nije sudjelovao u tom ranije prijavljenom sukobu, iz krugova bliskih obitelji žrtve doznajemo da navodno postoji snimka nasilja na kojoj se nalazi i napadač iz škole. On, tvrdi se, stoji sa strane i smije se.

O samom trenutku kad je sada doznala za napad nožem na svoje dijete, majka kaže:

- To je bilo užasno. Bio je tih i samo je rekao da zovem policiju i hitnu. Da je izboden. Kasnije se na telefon javio profesor koji je rekao da krenem prema bolnici. Ravnatelj škole me naknadno nazvao pitao je kako sam i rekao je da mu je žao zato što se ovo dogodilo. Javio mi se i profesor koji mi je spasio sina. Da nije bilo njega, on bi iskrvario - rekla nam je majka. Dodaje i kako je uhvatila vremena poslušati izjave nadležnih.

Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Jako je teško, ovo je veliki propust, slušala sam izjave, poražavajuće je da se govori da nije bilo propusta. Ne prozivam ravnatelja škole, ali budžeti moraju osigurati prave zaštitare. Poduzet ću sve mjere da moj sin bude zadnje dijete koje je stradalo u školi - zaključila je majka izbodenog dječaka.

U kaznenoj prijavi stoje pokušaj teškog ubojstva, dva pokušaja ubojstva i devet povreda prava djeteta. Prema Zakonu o sudovima za mladež, počinitelj stariji od 14, a mlađi od 16 godina, ne može u maloljetnički zatvor. S obzirom na težinu djela za koja ga se tereti, ako bude osuđen, najstroža kazna koju može dobiti je upućivanje u odgojni zavod. Prema Zakonu, tamo može biti između šest mjeseci i tri godine. Sud svakih šest mjeseci razgovara sa stručnjacima koji rade s djetetom i ponovno razmatra postoje li razlozi da ostane u odgojnom zavodu, da ga se pusti na slobodu ili da mu se odgojni zavod zamijeni nekom drugom mjerom.

Ako ostane u Odgojnom zavodu sve tri godine, sud može odrediti mjeru obveznog nadzora nakon izlaska, psihijatrijsko liječenje, zabranu prilaska i kontaktiranja žrtava, a ako se utvrdi da djetetov psihofizički razvoj nije kakav bi trebao biti, mogu ga smjestiti u posebnu ustanovu. No i liječenje i boravak u toj ustanovi mogu trajati maksimalno tri godine. Zakon je ovako pisan jer znanosti koje se bave ljudskim razvojem podrazumijevaju da 15-godišnjak nema isti stupanj psihičke, emocionalne i socijalne zrelosti kao odrasla osoba. Zato je primarni cilj sankcije odgoj i rehabilitacija, a ne odmazda ili dugotrajna izolacija. Hrvatska je i potpisnica Konvencije UN-a o pravima djeteta, koja zahtijeva da se prema djeci koja krše kazneni zakon postupa na način koji uzima u obzir njihovu dob i potiče reintegraciju. Za djecu mlađu od 18 godina to znači da je doživotni zatvor izričito zabranjen.

SAVLADAO GA PROFESOR POVIJESTI IZ DRUGE ŠKOLE

Elektrotehnička i Strojarska škola dijele zgradu. Napadača je, nakon što je izbo učenika i spremačicu, a probao izbosti još jednu djelatnicu, obuzdao profesor povijesti iz Strojarske škole. Kako kažu svjedoci, profesor je izašao iz svoje učionice sa stolcem, podignuo ga u zrak kako ga mladić ne bi mogao ubosti te vikao da skusti nož. Na kraju ga je uspio obuzdati, oteti mu nož i držati učenika na podu do dolaska policije. Drugi profesor, Mario Božurić iz elektrotehničke škole, pronašao je ozljeđenog učenika i držao pritisak na ranama kako ne bi preminuo.