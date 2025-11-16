Obavijesti

'POGODILI SU PSA'

Srpski mediji tvrde: Naoružani Albanci pucali su na vojsku Srbije. Ispaljeno je 15 hitaca!

Piše Filip Sulimanec,
Srpski mediji tvrde: Naoružani Albanci pucali su na vojsku Srbije. Ispaljeno je 15 hitaca!
Naoružana skupina Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u smjeru pripadnika Vojske Srbije. Pogodili su psa koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole

Skupina Albanaca pucala je na pripadnike Vojske Srbije kod baze Vojske Srbije "Debela Glava", u selu Zarbince, općina Bujanovac, pišu srpski mediji. Kako tvrdi Blic, ispaljeno je 15 hitaca, nakon čega je skupina pobjegla u smjeru Kosova..

Srpski mediji pišu kako je do pucnjave došlo u nedjelju oko 15 sati.

- Naoružana skupina Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u smjeru pripadnika Vojske Srbije. Pogodili su psa koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole - piše RTS.

