SUSJEDI U ŠOKU

U Beogradu propucan muškarac (24): 'Puno djece je bilo vani tad. Istrčali smo prestravljeni...'

Piše Marta Divjak,
U Beogradu propucan muškarac (24): 'Puno djece je bilo vani tad. Istrčali smo prestravljeni...'
Kako je ispričala svjedokinja, muškarac je parkirao automobil ispred garaža i čim je izašao iz Škode” netko ga je upucao

Muškarac (24) je s dva hica pogođen ispred zgrade na Kanarevom brdu, u predgrađu Beograda. Upucan je u nedjelju oko 18 sati i u teškom je stanju prevezen u bolnicu, dok je policija  pokrenula akciju “Vihor 3” te je u tijeku velika potraga za napadačem.

- Parkirao je automobil ispred garaža i čim je izašao iz Škode netko ga je upucao. Susjeda je odmah pozvala Hitnu pomoć. Mnogo  djece je u tom trenutku bilo vani. Istrčali smo prestravljeni kad smo čuli pucnjavu - rekla je jedna od stanarki iz ulice.

Kako piše Kurir.rs., ranjeni mladić ima policijski dosje.

