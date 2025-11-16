U Beogradu propucan muškarac (24): 'Puno djece je bilo vani tad. Istrčali smo prestravljeni...'

Muškarac (24) je s dva hica pogođen ispred zgrade na Kanarevom brdu, u predgrađu Beograda. Upucan je u nedjelju oko 18 sati i u teškom je stanju prevezen u bolnicu, dok je policija pokrenula akciju “Vihor 3” te je u tijeku velika potraga za napadačem.

- Parkirao je automobil ispred garaža i čim je izašao iz Škode netko ga je upucao. Susjeda je odmah pozvala Hitnu pomoć. Mnogo djece je u tom trenutku bilo vani. Istrčali smo prestravljeni kad smo čuli pucnjavu - rekla je jedna od stanarki iz ulice.

Kako piše Kurir.rs., ranjeni mladić ima policijski dosje.