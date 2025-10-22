Albanese: Trump je nonšalantan

Australski premijer Anthony Albanese podržao je australskog veleposlanika u Washingtonu, rekavši da radi "fantastičan posao", opisujući komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa da mu se ne sviđa Kevin Rudd kao "nonšalantne". Glavna australska konzervativna oporbena stranka pozvala je na smjenu Rudda, bivšeg laburističkog premijera, nakon što je Trump iznio te komentare na zajedničkoj konferenciji za novinare u Washingtonu u ponedjeljak s australskim premijerom na kojoj je bio i australski veleposlanik.

Na pitanje australskog novinara o Ruddovim prijašnjim kritikama predsjednika na društvenim mrežama, Trump je pokazao prstom prema Ruddu i opušteno rekao: "Ni Vi se meni ne sviđate i vjerojatno nikada nećete."

Albanese je rekao da je Trump kasnije rekao Ruddu "sve je oprošteno".

"Bilo je prilično nonšalantno, tako je bilo", rekao je Albanese u televizijskom intervjuu za australsku televizijsku postaju Nine u Washingtonu u utorak.

„Kevin je rekao: 'Oh, oprostite zbog komentara u prošlosti', i oni su nastavili dalje“, dodao je.

Albanese, koji je prethodno bio Ruddov zamjenik, pohvalio je veleposlanikov rad na izgradnji podrške za sporazum o nuklearnoj podmornici AUKUS u Kongresu i na pripremi za prvi samit s Trumpom, koji je Australija proglasila uspješnim.

„Kevin Rudd radi fantastičan posao kao veleposlanik“, rekao je Albanese novinarima u Washingtonu.

Rudd je 2020. nazvao Trumpa „najrazornijim predsjednikom u povijesti“, a kasnije je izbrisao komentar s društvenih mreža kada je imenovan veleposlanikom.

Došao je na vlast kao premijer 2007. kao progresivac koji govori mandarinski, vrativši lijevu laburističku stranku na vlast nakon desetljeća u oporbi. Njegova ga je stranka odbacila 2010., ali se nakratko vratio na mjesto premijera 2013.

Tijekom američke predsjedničke izborne kampanje 2024., Trump je Rudda nazvao "malo bezobraznim" nakon što ga je u televizijskom intervjuu populistički desničarski britanski političar Nigel Farage upitao o Ruddovim objavama na društvenim mrežama.

To je potaknulo pozive australske oporbene Liberalne stranke, koja je pretrpjela uvjerljiv poraz na ovogodišnjim nacionalnim izborima, da se Rudd smijeni kada Trump dođe na dužnost.