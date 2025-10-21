Tko je ambasadorica koju je Trump poslao u Hrvatsku?

Nova veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Nicole McGraw, danas je službeno započela svoj mandat predajom vjerodajnica predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću. Svečanom činu u Uredu predsjednika nazočili su članovi njezine obitelji – suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill – kao i zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza te vojni izaslanik SAD-a, brigadir Scott McLearn.

Nicole McGraw javnosti je poznata kao poduzetnica, filantropkinja i svjetski priznata kolekcionarka umjetnina. Rođena kao Nicole Henry, diplomirala je povijest umjetnosti i studijsku umjetnost na Southern Methodist University u Dallasu, Teksas. Već 2001. godine, uz dozvolu američke vlade, otputovala je na Kubu s ciljem povratka i promocije kubanske umjetnosti. Ubrzo je prikupila značajnu zbirku umjetničkih djela i 2006. otvorila svoju prvu galeriju u Palm Beach Gardensu.

Godine 2020. udala se za Michaela Josepha McGrawa te preimenovala svoju umjetničku galeriju u "Nicole McGraw Fine Art", smještenu u Palm Beachu. Njezin rad prepoznat je u visoko profilnim kolekcionarskim krugovima diljem svijeta. Prema dokumentima State Departmenta, Nicole McGraw je tijekom karijere predstavljala brojne umjetnike na globalnom tržištu, stekla međunarodnu klijentelu i izgradila snažnu reputaciju u zajednici kolekcionara, posebno na jugu Floride.

Uz poslovni uspjeh, McGraw je poznata i po svom humanitarnom radu. Prije deset godina osnovala je neprofitnu organizaciju CANVAS Art Charities, čiji je cilj obogaćivanje zajednice kroz umjetnost – javne instalacije, izložbe, obrazovne programe i kulturne događaje. Organizacija je najpoznatija po CANVAS Outdoor Museum Showu, godišnjoj izložbi koja u središte West Palm Beacha dovodi velika umjetnička djela i murale na gradskoj infrastrukturi.

Američki predsjednik Donald Trump, koji ju je predstavio javnosti na svojoj društvenoj mreži Truth Social, opisao ju je kao "filantropkinju, poduzetnicu i svjetski poznatu kolekcionarku umjetnina", naglasivši i njezin uspjeh u razvoju investicijskog fonda specijaliziranog za ulaganje u likovnu umjetnost. Javno objavljeni podaci pokazuju da je republikancima, ali i Trumpu, u posljednje dvije godine donirala preko 300 tisuća dolara.