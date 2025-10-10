Obavijesti

ISTINA O NAFTNOM RATU PLUS+

Aleksandar Vučić i Viktor Orban dobili po prstima od Trumpa! Plenki želi od toga profitirati

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 8 min
Gubitak transporta nafte prema Srbiji je nenadoknadiv za Janaf, ali kako su Amerikanci pritisnuli i Mađare, smirili su tenzije i spas bi bio u jačem uvozu preko Hrvatske. No, MOL je tvrd orah, stoji u novom Expressu

Život je nepredvidiv, a geopolitika je danas još nepredvidivija otkako je na čelo SAD-a došao Donald Trump. Pa je tako došlo do preokreta za naše susjede. Premijer Mađarske, Viktor Orban i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić su jedni od onih koji su najglasnije pozdravili i čestitali pobjedu Trumpu, a sad će im se potezi njegove administracije obiti o glavu što se tiče ključne strateške stvari - opskrbe naftom.

