Gubitak transporta nafte prema Srbiji je nenadoknadiv za Janaf, ali kako su Amerikanci pritisnuli i Mađare, smirili su tenzije i spas bi bio u jačem uvozu preko Hrvatske. No, MOL je tvrd orah, stoji u novom Expressu
Aleksandar Vučić i Viktor Orban dobili po prstima od Trumpa! Plenki želi od toga profitirati
Život je nepredvidiv, a geopolitika je danas još nepredvidivija otkako je na čelo SAD-a došao Donald Trump. Pa je tako došlo do preokreta za naše susjede. Premijer Mađarske, Viktor Orban i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić su jedni od onih koji su najglasnije pozdravili i čestitali pobjedu Trumpu, a sad će im se potezi njegove administracije obiti o glavu što se tiče ključne strateške stvari - opskrbe naftom.
