Alen Kajmović, vjenčani kum Matije Posavca, priznao je sudu da je s Pivcem izvlačio milijune

I zadnjih troje od devetero optuženih za subvencijsku prevaru u aferi Vajda je sve priznali i sklopilo nagodbe, kako smo i pisali u četvrtak. Riječ je o optužnici EPPO-a protiv člana moćne dinastije Pivac, Miljenka Pivca i još osmero članova odbora i voditelja u tvrtki Mesna industrija Vajda.

Dvojica kontrolora iz Vajde su uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, dok je Alen Kajmović, jedan od bivših predsjednika Uprave Vajde osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni za rad za opće dobro. Izrečena mu je i novčana kazna od 150.000 eura.

Time je predmet Vajda završen, a država će inkasirati ukupno šest milijuna i 650 tisuća eura od kazni i vraćene protupravno stečene imovinske koristi. U tom predmetu je izrečena i najveća sporedna novčana kazna u povijesti Hrvatske: samo Miljenko Pivac mora uplatiti milijun i pol eura u točno određenom roku.

Foto: Pixsell/Canva

Kajmović je bio zamjenik ministra

Istraga je pokrenuta lani u listopadu, a optužnica je podignuta u lipnju ove godine. Pivac je tad odstupio iz obiteljskog konzorcija, a svoje vlasničke udjele je prepisao na majku Veroniku. Inače, ovo je velik obrat, jer su nakon uhićenja lani u listopadu Pivac i ostali negirali krivnju. I Kajmović je zanimljiv lik u ovoj priči. Bio je zamjenik HNS-ovog ministra kulture Berislava Šipuša u vladi Zorana Milanovića. Na to mjesto došao je u svibnju 2015. godine, iz kvote HNS-a i s pozicije najbližeg suradnika međimurskog župana Matije Posavca. Prije toga je bio pročelnik Upravnog odjela za poslove župana Matije Posavca, a i glasnogovornik međimurskog HNS-a. Uz to, on je i vjenčani kum Matije Posavca!

Bio je predsjednik uprave Vajde, a poruke i mejlovi između njega i Pivca srušile su njihovu obranu. Naime, milijuni koje su povukli iz EU fonda su bili namijenjeni poboljšanju dobrobiti životinja u svinjogojstvu. Kako ni Vajda ni njihovi kooperanti nisu imali uvjete za to, Pivac i osmorka su se na ispitivanju branili da nije do njih, već da su krivi kooperanti koji ne poštuju ugovore. No poruke između Pivca i Kajmovića dokazuju da su znali da nemaju uvjete i prije nego su uopće aplicirali za natječaj. Dapače, jedna djelatnica ih je upozoravala, pa je dobila 'bukvicu', a Pivac ju je u razgovoru s Kajmovićem nazvao glupačom koja 'ne kuži natječaje' i da se 'gleda kroz prste'. No ni Agencija za plaćanja u poljoprivredi ni EPPO ne gledaju kroz prste pa su svi uhićeni, optuženi, a sad i osuđeni.

Zagreb: Nastavak optužnog vijeća u slučaju Pivac, dolazak Alen Kajmovića na Županijski sud | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Detalji malverzacije

EPPO je u optužnici naveo da su od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik Uprave, u koordinaciji s predsjednikom i članom Nadzornog odbora, podnijeli više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu od preko devet milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014 – 2020. Tom potporom, tvrdio je EPPO, koja je s 85 posto sufinancirana sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a 15 posto sredstvima iz hrvatskog proračuna, korisnicima se nadoknađuju izgubljeni prihod i dodatni troškovi nastali ispunjavanjem obveza koje nadilaze osnovne zakonske propise ili uobičajenu praksu u uzgoju i tovu svinja. Pivca i ostale EPPO je teretio i da su krivotvorili prijave za gospodarstva svojih kooperanata iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete. Prema optužnici, petorica voditelja i kontrolora odjela korporacije, tijekom pet godina, po nalogu Pivca, Miljka, Kajmovića i Simona, sačinjavali su dokumentaciju u kojoj su neistinito prikazivali da kooperanti društva primjenjuju propisane obveze iz mjere vezane uz uzgoj i držanje svinja za tov. Iz tih krivotvorenih podataka je onda proizlazilo da ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu potpore. Tražili su devet milijuna eura potpora, isplaćeno im je više od 5,4 milijuna eura, no EPPO navodi da je od tog novca 4,7 milijuna eura isplaćeno zahvaljujući prevari. Da se radi o prevari utvrdila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja je nakon toga uskratila Vajdi plaćanje tražene potpore za 2022. u iznosu od 3,6 milijuna eura. Osim toga, izdali su im i nalog kojim su tražili povrat nezakonito uplaćenih sredstava, pa je tvrtka vratila otprilike 1,5 milijuna eura.