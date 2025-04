Alen Ružić HDZ-ov kandidat za primorsko-goranskog župana

Istaknuo je kako je Alen Ružić ravnatelj KBC-a Rijeka, ugledan liječnik i znanstvenik te je najzaslužniji što se otvorila nova bolnica u Rijeci, s obzirom na to da je vodio taj projekt.

Ima puno iskustva, i može PGŽ dati novi zamah. Ima moju punu potporu, ako i svih tijela stranke, ali i drugih ljudi, jer je ugledan i uvijek na usluzi ljudima, rekao je Butković.

"Idemo u poštenu borbu za župana. Svi veći projekti realizirani na ovom području su uglavnom ostvareni uz potporu Vlade. To treba nastaviti, ali županija biti agilnija, snažnija, imati veći potencijal i više projekata sama realizirati", naveo je Oleg Butković.

Reagirajući na jučerašnje tvrdnje predsjednika SDP-a Hrvatske Siniše Hajdaša Dončića da Gorski kotar treba postati prioritet PGŽ, Butković je ustvrdio da je ta izjava 'za antologiju političke gluposti'.

"Više od 30 godina njegova stranka upravlja Primorsko-goranskom županijom, pa su takve tvrdnje smiješne", istaknuo je.

"Nisam mislio da ću to ikada reći, no, Peđa Grbin je za Hajdaša Dončića politički Einstein. Dok on po Gorskom kotaru govori takve gluposti, stranka mu se u Rijeci raspada, ugledni članovi napuštaju stranku, a gradonačelnik Filipović ide na izbore kao samostalni kandidat", naveo je Butković.

Dodao je da je "zagrebačka organizacija SDP-a ušla u koaliciju s rigidnim ljevičarima, a predsjednik stranke u Zagrebu ima zabranu javnog istupanja". Butković je ustvrdio da bi Hjadašu Dončiću bilo najpametnije da se bavi svojom strankom i ne dijeli lekcije HDZ-u.

U PGŽ su najveći projekti provedeni uz potporu Vlade, poput nove bolnice, ceste D-403 s terminalom na Zagrebačkoj obali. Diljem županije su uređene luke, a Gradu Rijeci su povećani porezni prihodi za 162 posto zahvaljujući poreznoj preraspodjeli dok je u Gorskom kotaru ostvareno više bitnih prometnih projekata te su osigurani novci za zimsku službu, rekao je Butković. Dodao je da je Vlada Zorana Milanovića u svom mandatu oduzela financijska sredstva Gorskom kotaru.

Predstavljanje kandidature Alena Ružića za župana priređeno je u mjestu Rim, kod Vrbovskog, na krajnjem istoku Primorsko-goranske županije.