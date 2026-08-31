Samo zbog odlučnog poteza napadnutog vozača, koji je muškarcu koji je nasrnuo na njegao oteo nož, izbjegnute su najgore scene. 'Pobjegli smo od njih', kaže čitateljica 24sata
ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!
Počeli su se svađati nakon što je vozač Opela naglo zakočio, pa se drugi vozač iz Citroena umalo zabio u njega. No tu nije stalo jer je vozač Citroena, dulje kose, prvo pokazao drugom srednji prst a kroz par sekundi izletio s ogromnim kuhinjskim nožem iz auta.
Ispričala nam je to prestravljena čitateljica 24sata, koja je u ponedjeljak poslijepodne svjedočila dramatičnom obračunu u prometu u Kozjačkoj ulici u Osijeku.
Obojica su, kaže, ostavili svoje automobile na cesti i nastavili se tući.
- Nožem je krenuo na muškarca kratke kose no ovaj ga je savladao i oduzeo mu nož - priča čitateljica koja je pobjegla u strahu.
Okupljeni su pozvali policiju te smo im poslali upit oko intervencije. Odgovore ćemo objaviti naknadno.
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