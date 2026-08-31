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DIVLJI ZAPAD

ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!

Piše Bogdan Blotnej,
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ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Samo zbog odlučnog poteza napadnutog vozača, koji je muškarcu koji je nasrnuo na njegao oteo nož, izbjegnute su najgore scene. 'Pobjegli smo od njih', kaže čitateljica 24sata

Počeli su se svađati nakon što je vozač Opela naglo zakočio, pa se drugi vozač iz Citroena umalo zabio u njega. No tu nije stalo jer je vozač Citroena, dulje kose, prvo pokazao drugom srednji prst a kroz par sekundi izletio s ogromnim kuhinjskim nožem iz auta.

Ispričala nam je to prestravljena čitateljica 24sata, koja je u ponedjeljak poslijepodne svjedočila dramatičnom obračunu u prometu u Kozjačkoj ulici u Osijeku.

Foto: Čitatelj 24sata

Obojica su, kaže, ostavili svoje automobile na cesti i nastavili se tući.

-  Nožem je krenuo na muškarca kratke kose no ovaj ga je savladao i oduzeo mu nož - priča čitateljica koja je pobjegla u strahu.

Okupljeni su pozvali policiju te smo im poslali upit oko intervencije. Odgovore ćemo objaviti naknadno.

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