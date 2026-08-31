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ekološka katastrofa?

HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'

Piše HINA,
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HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'
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Foto: Google Maps
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Zagrebački HDZ kritizira gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog nečinjenja u vezi s 33.000 tona opasnog otpada uz vodocrpilište Petruševec, ističući potencijalnu prijetnju za opskrbu vodom za 150.000 građana.

 U tri jezera na Savici koja se nalaze uz vodocrpilište Petruševec s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150.000 Zagrepčana, leži 33.000 tona opasnog industrijskog otpada, upozorio je u ponedjeljak zagrebački HDZ te prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića za nečinjenje.  

"Uz vodocrpilište leži oko 33.000 tona opasnog otpada, a Tomašević pet godina nije prstom mrdnuo. Dok Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, Zagrebu kojim upravljaju prijeti eko-bomba", upozorio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević u priopćenju pod nazivom "Gudronske jame - vlast zelena, a Savica crna". 

Foto: Google Maps

Matijević kaže da je "opasni otpad potvrđen kemijskim analizama 2006., a priprema sanacije najavljena je 2007. godine. Program mjera iz 2016. službeno je prepoznao mogući utjecaj onečišćenja u jezerima na podzemne vode vodocrpilišta Petruševec. Istraživanja su dokumentirala onečišćenje tla. Povećane koncentracije PAH-ova zabilježene su u gotovo svim kontrolnim bušotinama, dok su u podzemnim vodama zabilježene i povišene vrijednosti pojedinih metala".

U priopćenju kaže da su "Tomislav Tomašević i Možemo! preuzeli vlast u Zagrebu 2021., predstavljajući se kao stručnjaci za otpad i politička snaga koja će zaštitu okoliša pretvoriti u stvarne rezultate". Za problem Savice znaju od prvog dana svojeg mandata. Dobili su rezultate istraživanja, dvanaest kontrolnih bušotina i postojeću mrežu monitoringa, napominje predsjednik zagrebačkog HDZ-a. 

Također navodi i kako je program mjera iz 2023. prepoznao i odlagalište Jakuševec kao izvor onečišćenja podzemnih voda vodocrpilišta Petruševec te da su preporučeni nastavak kontinuiranog monitoringa razine i kakvoće podzemnih voda, monitoring stanja površinskih voda te sanacija cjelokupnog područja.

"Unatoč alarmantnim podacima i preporukama struke, monitoring je zaustavljen, a Program mjera sanacije nije donesen, iako je prema Zakonu o vodama morao biti donesen", upozorava u priopćenju Matijević.

Foto: Google Maps

"Imali su dijagnozu, imali su novac, imali su ovlasti – ali nisu prstom mrdnuli. Pet godina poslije sanaciju nisu samo propustili započeti – nisu je ni pripremili. Tomaševićeva vlast 2025. Savicu nije čak ni prijavila Fondu za zaštitu okoliša kao 'crnu točku'. Oko 33.000 tona opasnog otpada u zoni vodocrpilišta 'zelena' je vlast izostavila iz postupka određivanja prioritetnih lokacija za sanaciju. Eko-bombu nisu prijavili, monitoring su zaustavili, njegove dotadašnje rezultate nikada nisu pokazali građanima, a sanaciju nisu pripremili", ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a. 

"Možemo i SDP u Gospiću od države zahtijevaju hitnu sanaciju. Međutim, njihov ekološki aktivizam završava tamo gdje počinje njihova odgovornost – u Zagrebu", poručio je Matijević.

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Komentari 34
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