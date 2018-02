Alessandro Avenati: "Hrvatsko pravosuđe je potpuno mrtvo"

Cesare Avenati, 8-godišnji sin Splićanke Nine Kuluz i Talijana Alessandra Avenatija, prema odluci suda do daljnjega ostaje s majkom u Splitu. Posljednja je to odluka splitskog Općinskog suda objavljena 6. veljače, koji je ovrhu malenog Cesarea bio zakazao za srijedu ujutro, piše Jutarnji.



Kao razlog odgode navode se sigurnosni razlozi, iako konkretnog objašnjenja nema jer se sud poziva na zaštitu dobrobiti djeteta. Kako Jutarnji neslužbeno doznaje, uzrok se krije u organizaciji masovnog prosvjeda potpore na sam dan ovrhe kada bi, pretpostavljaju upućeni u problematiku, mogao eskalirati i sukob te bi odvođenje dječaka bilo nemoguće bez primjene sile.

Vijest o odgodi ovrhe Cesareov otac, Alessandro Avenati, dočekao je na rimskom aerodromu, gdje je sletio iz Torina i čekao let za Split. Nakon što mu je priopćena odluka splitskog suda, Avenati je kazao kako je umoran od navlačenja za nos.



- Odgoda? Sramota! Pa to je četvrti put da se vraćam kući. Umoran sam od navlačenja za nos. Sada je 14 sati, u Rimu sam na aerodromu, gdje sam stigao iz Torina. Avion za Split je u 18 sati. No umjesto da se konačno realizira pravomoćna presuda, vraćam se kući totalno pregažen, financijski uništen i ogorčen - kazao je.

Hrvatsko pravosuđe proglasio mrtvim i neučinkovitim

- Hrvatsko pravosuđe je za mene živi mrtvac, a iduća stepenica će biti Europski sud za ljudska prava, neka vide kako hrvatske institucije poštuju zakone - rekao je za Jutarnji Alessandro Avenati. Kazao je i kako ne zna kako 'probaviti činjenicu da jedna zemlja ne poštuje vlastite zakone, pravomoćne odluke i ljudske živote'. Za ovrhu, koja je bila zakazana za danas, Avenati je, uz pristojbu od 1276 kuna, platio 1500 eura za povratnu avionsku kartu preko Rima za Torino za sebe, sina i obaveznu pratnju. Usto je rezervirao i splitski hotel za 50 eura, a s obzirom na to da će noćenje morati otkazati, sigurno će i tu platiti penale.

Sudski presedani

- Detalje ne znam. Samo sam upozorio da se opet ne dogodi da nema prevoditelja. Uz prevoditelja treba biti prisutna i psihologinja, a valjda i djelatnici Interpola koji bi se s nama vraćali u Italiju. Cesareova sobica je i dalje spremna. Nada ne jenjava da će on kad-tad u njoj noćiti, iz nje odlaziti u školu... I može Nina svašta pričati, da sam ovakav ili onakav, da ne dolazim kod sina niti da ga zovem, ali podsjetit ću da je svaki moj posjet dosad bio čisti debakl u kojem nisam imao ni pet minuta mira sa sinom - kazao je Avenati.



S druge strane, majci Cesarea, Nini Kuluz je laknulo na neodređeno vrijeme, a njezin odvjetnik Mišo Živaljić zadovoljan je ishodom, ali ipak ne u potpunosti.



- Djelomično sam zadovoljan jer sam tražio obustavu ovrhe zbog proteka vremena, a sud je ovrhu samo odgodio. U vremenu ispred nas treba gledati dobrobit djeteta. Nadam se primjeni Haaške konvencije u kojoj se navodi da ovrhu, ako se ne može provesti nakon nekog vremena, treba obustaviti. U nekim zemljama gdje se nakon četiri godine nije mogla provesti ovrha je obustavljena, a strani koja ju je inicirala država isplaćuje odštetu od par tisuća eura. Došli smo do situacije da u Hrvatskoj stvaramo novi presedan da ovrha traje deset godina - kaže odvjetnik Mišo Živaljić.

Nina Kuluz osuđena je u Italiji

Podsjetimo, Avenati od kraja prošle godine ima isključivo pravo na roditeljsku skrb jer je na torinskom sudu Nina Kuluz nepravomoćno osuđena na tri godine i četiri mjeseca zbog odvođenja Cesarea izvan Italije bez suglasnosti oca. Istom odlukom joj je oduzeta i roditeljska skrb koju je do tada dijelila ravnopravno s Avenatijem, stoji u tekstu Jutarnjeg lista.