Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih

Nema veće sreće od sreće djeteta kad pod božićnim drvcem otvori željeni dar. Ta sreća, u toplom roditeljskom domu, ostaje jedno od najljepših sjećanja na djetinjstvo.

Mi vas, ovaj put, vodimo u malo drukčije obitelji, obitelji s manje sreće, čija djeca su nam prišapnula svoje božićne želje, koje im njihovi roditelji jednostavno ne mogu ispuniti. Pozivamo Vas da putem stranice djecje-zelje.24sata.hr ispunite želje ove djece!

No prvo, upoznajmo ove obitelji. Naime, djeca, koja su nam prišapnula svoje želje, dolaze iz obitelji kojima je potrebna stručna pomoć da postanu kvalitetniji roditelji. Zahvaljujući stručnim obiteljskim suradnicima, koji obitelj posjećuju dvaput tjedno, ti roditelji uče kako stvoriti pravi dom za svoju djecu, zahvaljujući čemu djeca ne moraju biti izmještena u instituciju. Ostaju kod kuće, sa svojima, što je za svako dijete najbolje. Uz obiteljske suradnike ti roditelji uče kako s djecom bolje razgovarati, kako provoditi zajedničko vrijeme, kako djeci, i što, kuhati, kako rješavati svakodnevne probleme vezane za školu i odrastanje. Tad nema potrebe da se dijete izdvoji iz obitelji i smjesti u dom ili udomiteljsku obitelj. Jer sva briga osoblja u domovima ili skrbnika u udomiteljskim obiteljima, sav njihov trud, i dalje ne mogu emocionalno zamijeniti mamu, tatu, baku ili djeda, braću i sestre.

Zahvaljujući projektu obiteljskih suradnika, mnogo je djece dosad ostalo kod kuće, nije izmješteno u dom, što je velik korak u deinstitucionalizaciji.

Centar za djecu Zagreb već tri godine provodi izvaninstitucionalnu aktivnost obiteljskih suradnika u okviru usluge psihosocijalne podrške, kaže za 24sata ravnateljica Centra Jasna Ćurković Kelava, dr. med. Usluga je nastala u projektu Ministarstva za socijalnu politiku i Unicefa, Centar je provedbeni i kreativni partner projekta, a financiraju ga iz EU fondova. Projekt zapošljava 52 obiteljska suradnika u cijeloj Hrvatskoj.

- Usluga je inovativna, cilj joj je prevenirati izdvajanja djece iz obitelji. Naš Centar ima devet obiteljskih suradnica, koje trenutno rade u 43 obitelji sa 130 djece. One pružaju instruktivnu podršku obiteljima, uče ih svakodnevnim životnim vještinama, uz savjetodavnu pomoć psihologa i socijalnih radnika. Vrlo smo zadovoljni rezultatima u ove tri godine jer je, zahvaljujući ovim vrijednim suradnicama, velik broj djece ostao u svojoj obitelji iako su bili u riziku izdvajanja iz njih - napominje ravnateljica.

Riječ je o djeci čije roditelje, odnosno skrbnike, treba osnažiti za roditeljstvo, zapravo ih naučiti roditeljstvu, za koje nisu dovoljno spremni, koji se u njemu ne snalaze. U takvim, nefunkcionalnim obiteljima, obiteljski suradnici iz Centra roditeljima, i ostalima u kućanstvu, pomažu pri svakodnevnim životnim aktivnostima, rješavanju problema, uče ih i kako međusobno komunicirati ako u obitelji ima svađe, konflikata. Cilj je da se kod takvih, “rubnih” obiteljskih kompetencija, roditelje učini kvalitetnijima, umjesto da se dijete odvaja od njih, i stavlja u dom ili u udomiteljsku obitelj.

- U velikoj većini riječ je o roditeljima koji ne znaju kako rješavati probleme, koji odustanu na prvoj prepreci. Pomažemo im da postanu funkcionalni, da nauče raspoređivati kućni budžet, što često nisu u stanju, da nauče redovito plaćati račune, rješavati administrativne stvari, ali ih učimo i najjednostavnijim praktičnim vještinama: kako pripremiti i spremiti hranu, kako je zamrznuti i rasporediti tijekom tjedna, kako sebi olakšati kuhanje u vremenskoj stisci i slično. U nekim slučajevima ljudi ne znaju brinuti ni o sebi i potrebna im je pomoć u brizi za dijete. Tu mi uskačemo - pojašnjava obiteljska suradnica Ilijana Majer.

“Svojim” obiteljima pomaže i u pronalaženju stana, smještaja, rješavanju različitih administrativnih zahtjeva, svega.

Roditelji ovoj djeci ne mogu ispuniti božićne želje. Zato budite vi njihov Djed Mraz.

Autići, Lego kocke, lutke, slušalice za mobitel, odjeća... želje su ove djece i mladih. U dobi su od 1 do 18 godina, 53 su dječaka, odnosno mladića, i 41 djevojčica, odnosno djevojka. Devetogodišnji L. K. želi, primjerice, vreću za boks, četverogodišnja M. H. bi voljela dobiti lutku s kolicima, 13-godišnji M. K. želi donji dio trenirke, kao i godinu dana stariji A. K. Neke od želja su i lančić sa srcem, narukvica, slatkiši, majice s kapuljačom, šestogodišnja djevojčica S. S. B. bi, primjerice, željela igračku konja ili lutku Barbie. Jedna djevojčica želi haljinicu, devetogodišnja I. G. voljela bi dobiti pernicu na jednoroga i - gumicu za kosu. E. P. ima 17 godina i želja joj je set za osobnu higijenu - šampon, krema za lice, krema u boji i labello, a šestogodišnja S. T. želi šal, kapu, rukavice i slatkiše, skroman dar koji se u svijetu naše djece danas, djece u funkcionalnim obiteljima, smatra nečim osnovnim. U ovom konzumerističkom svijetu želje djece s popisa doista su skromne.

24sata pokrenula su akciju darivanja djece u ovim obiteljima. Njih 94, preko svojih obiteljskih suradnica, prišapnulo nam je božićne želje.

Kako ispuniti želje ove djece?

Korak 1: Na web stranici djecje-zelje.24sata.hr kliknite na jedan od poklončića.

Korak 2: Prikazat će vam se inicijali djeteta, dob i spol, njegova želja te adresa podružnice koja brine o obitelji. Napravite screenshot ili zapišite te podatke, kao i adresu.

Korak 3: Unesite svoje podatke te kliknite na "Pošalji". Ovime ste odabrali djetetovu želju koju ćete ispuniti.

Korak 4: Na pakiranju poklona navedite inicijale, dob i spol djeteta kojemu ispunjavate želju te napomenu "Za dijete iz božićne akcije 24sata". Poklon pošaljite na adresu podružnice kojoj dijete pripada ili ga osobno odnesite u podružnicu.

Govoreći o svijetu u kojem nam djeca danas žive, Ines Vrban, voditeljica Odjela psihosocijalne podrške, obiteljskih suradnika i voditelja intenzivnih mjera nadzora pri Centru, u podružnici “I. G. Kovačić”, napominje kako kao stručnjaci primjećuju porast problema s mentalnim zdravljem djece i mladih.

- Još nema istraživanja koje se time ozbiljno pozabavilo, ali je problema na terenu sve više. Moje je mišljenje da svoj danak sad uzimaju rat i poraće, globalizacija, u kojoj se sve prebrzo događa. Brza tehnologija jako utječe na nas odrasle, koji smo je dočekali nespremni, a onda i na našu djecu, koja žive u igricama, nepostojećem virtualnom svijetu - napominje.

- Mentalno, djeca imaju sve složenije probleme, a društvo nema dovoljno kapaciteta da to spriječi i liječi - dodaje Vrban, napominjući kako je predrasuda da problemi postoje samo u obiteljima u kojima roditelji nisu obrazovani, ili su siromašni, jer obiteljski suradnici pomažu i u obiteljima u kojima su roditelji visokoobrazovani, ali disfunkcionalni. I toga je sve više.