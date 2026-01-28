Alex Pretti nije prekršio Drugi amandman, smio je imati oružje kod sebe. Trump tvrdi drugačije

Ubojstvo Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara kojeg su u Minneapolisu ustrijelili federalni agenti, izazvalo je političku oluju koja je dovela do neočekivanog preokreta. Administracija Donalda Trumpa, koja se desetljećima zalaže za pravo na nošenje oružja, našla se na udaru kritika upravo od strane konzervativaca i udruga za oružje nakon što je predsjednik izjavio da Pretti nije smio biti naoružan, iako je za to imao sve potrebne dozvole. Ovaj slučaj otvorio je duboka pitanja o granicama Drugog amandmana i ovlastima federalnih snaga.

"Ne sviđa mi se što je imao pištolj"

Reakcija administracije bila je brza i oštra. Visoki dužnosnici, poput zamjenika šefa osoblja Bijele kuće Stephena Millera, proglasili su Prettija "teroristom" i "atentatorom u pokušaju". Sam predsjednik Trump je na društvenim mrežama podijelio fotografiju Prettijevog pištolja i dva puna spremnika, opisujući ga kao "naoružanog napadača" spremnog za "masakr" policije.

​- Ne sviđa mi se što je imao pištolj. Ne sviđa mi se što je imao dva puna spremnika. To je puno loših stvari - izjavio je Trump, dodajući da se na prosvjede ne smije nositi oružje.

Foto: Nathan Howard

Njegove izjave ponovili su i drugi dužnosnici. Direktor FBI-a Kash Patel ustvrdio je da je "potpuno pogrešno" donijeti napunjeno oružje s više spremnika na prosvjed, dok je guvernerka Južne Dakote i ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem rekla kako "ne poznaje nijednog mirnog prosvjednika koji se pojavi s pištoljem umjesto s transparentom". Međutim, te tvrdnje brzo su se sukobile sa zakonima i snimkama s mjesta događaja.

Što kaže Drugi amandman i je li ga Pretti prekršio?

Drugi amandman Ustava SAD-a štiti "pravo naroda da drži i nosi oružje". Alex Pretti, medicinski tehničar zaposlen u bolnici za veterane, bio je zakoniti vlasnik oružja s važećom dozvolom za nošenje u državi Minnesota. Lokalni zakoni dopuštaju nošenje oružja na javnim okupljanjima, uključujući prosvjede.

Brojne videosnimke incidenta, koje je potvrdio i ABC News pokazuju da Pretti nije potegnuo oružje. Naprotiv, u ruci je držao mobitel i snimao postupanje agenata, a u jednom trenutku je pokušao pomoći ženi koju su agenti poprskali suzavcem i srušili na tlo. Ubrzo nakon toga, agenti su i njega svladali, oborili na tlo i oduzeli mu pištolj iz futrole. Tek sekundu nakon što je razoružan, dok je ležao licem prema dolje, drugi agenti su ispalili više hitaca u njega.

Foto: Tim Evans

Njegovo postupanje, tvrde pravni stručnjaci, bilo je u skladu s Prvim amandmanom (sloboda okupljanja i govora) i Drugim amandmanom. Zbog toga su oštro reagirale i najutjecajnije organizacije za pravo na oružje, inače saveznici Republikanske stranke. Nacionalna udruga za oružje (NRA) izjave administracije nazvala je "opasnima i pogrešnima", a Udruga vlasnika oružja Amerike (Gun Owners of America) poručila je da Drugi amandman štiti pravo Amerikanaca da nose oružje dok prosvjeduju.

Koja su prava agenti prekršili?

Slučaj je pokrenut u sklopu operacije "Metro Surge", tijekom koje su tisuće federalnih agenata raspoređene u Minneapolisu radi provođenja imigracijskih zakona. Pravni stručnjaci i organizacije za ljudska prava upozoravaju da su agenti ubojstvom Prettija potencijalno prekršili nekoliko ključnih ustavnih amandmana.

Prvi amandman: Pretti je ubijen dok je sudjelovao na prosvjedu i dokumentirao rad policije, što se smatra gušenjem slobode govora i okupljanja.

Četvrti amandman: Ovaj amandman štiti građane od nerazumnih pretraga i zapljena, što uključuje i prekomjernu upotrebu sile. Budući da Pretti nije predstavljao neposrednu prijetnju - bio je na tlu i već razoružan - pucnjava se smatra "nerazumnom zapljenom" osobe.

Peti i Četrnaesti amandman: Ovi amandmani jamče pravo na pravičan sudski postupak (due process of law). Time što su Prettiju oduzeli život bez suđenja, agenti su, prema kritičarima, djelovali kao "sudac, porota i krvnik".

Ubojstvo Alexa Prettija stvorilo je paradoksalnu situaciju u kojoj se Trumpova administracija suočava s bijesom vlastite biračke baze, dok liberali, inače zagovornici strože kontrole oružja, brane pravo građanina da bude naoružan. Istraga je u tijeku, no ovaj tragični događaj već je postao simbolom dubokih podjela i licemjerja u američkoj politici.

