Alka Vuica: 'Hitna je prijatelju s infarktom rekla da je OK pa mu naplatila i dolazak 500 eura!'

Nema previše dostojanstva u bolesti i smrti. Puno je bolesnih i umirućih koji ne znaju da imaju prava na manje boli, da imaju prava na informaciju. Ja se mogu referenti na nedavni slučaj kad je moja sestrična Matija Vuica izgubila svog partnera Juricu. Do zadnjeg dana nije znala što mu je. Samo su ga preselili na intenzivnu i ujutro su je zvali da se dođe oprostiti od njega. Danima je ležao u bolnici, a da nisu znali što mu je. Kao ambasadorica za prava pacijenta na društvenim mrežama i gdje god stignem pokušat ću doprijeti do ljudi da znaju da imaju prava kao pacijenti - ispričala je Alka Vuica na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruge za promicanje prava pacijenata na temu zdravstvene diplomacije i prava pacijenata.

Ona je jedna od ambasadorica Udruge za promicanje prava pacijenata uz druge poznate osobe poput Tajči, Mate Bulića, Maje Šuput, Sanje Doležal, Mije Dimšić, Mije Begović i ostalih koji će govoriti i educirati javnost o pravima koje imaju kao pacijenti.

Vuica je također otkrila kako je i sama nedavno bila na hitnoj.

'Platio je dva dolaska hitne 500 eura, U Trstu ga besplatno operirali'

- Na hitnoj vas ostave cijenu noć bez da vam kažu što vam je. Mnogi ljudi su u šoku i ne znaju da imaju prava. No moram istaknuti kako su različita prava u Europi. Nedavno je moj bivši partner imao infarkt u Umagu. Hitna je došla, napravila EKG i sve je upućivalo na infarkt. Dali su mu malo nitroglicerina i rekli da je OK te otišli. Nakon 15 minuta rekao mi je da ga jako boli. Opet sam zvala hitnu. Zvala sam i prijatelja liječnika u Rovinju i rekao je da ga hitna obavezno vodi u bolnicu. Morali smo ih nagovarati da ga odvedu, a kako ima austrijsko državljanstvo inzistirali smo da ga vode u Trst gdje su mu ugrađeni stentovi. Taj zahvat i sedam dana boravka u bolnici nije ništa platio, bilo mu je besplatno jer je bio hitan pacijent. No zato su mu u Hrvatskoj naplatili 500 eura dva dolaska hitne - ispričala je Vuica.

Naglasila je i kako je šokirana činjenicom da se u Hrvatskoj umirući pacijenti toliko pate.

- Moja je majka preminula u kući, a zadnje tri dana nije mogla govoriti. Bilo mi je grozno za gledati da joj nitko neće dati infuziju, da ne može gutati slinu. Da se u 21. stoljeću ne može olakšati prelazak bolesnicima na drugi svijet - istaknula je Vuica.,

Sunčana Glavak, europarlamentarna zastupnica na istoj je konferenciji prepričala svoj slučaj. U zadnje tri godine imala je, kaže tri operacije.

- Lani sam provela jednu noć u bolnici. Završila sam na hitnoj, a drugi sam dan išla kući. Nije bilo operativnog zahvata, ali kako mi europarlamentarni zastupnici nemamo zdravstveno u Hrvatskoj tako sam na svom slučaju prvi put vidjela koliko košta zdravstvo u Hrvatskoj. Posjet hitnoj i jednu noć u bolnici platila sam 2400 eura. Na računu je stajalo koliko košta svaka šprica, tableta, rukavica, koliko košta noć - navela je.