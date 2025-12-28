Obavijesti

News

Komentari 0
ALPE

Nevjerojatni prizori iz Italije. Ljudi kopaju tunele kroz snijeg da dođu do svojih domova

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Nevjerojatni prizori iz Italije. Ljudi kopaju tunele kroz snijeg da dođu do svojih domova
Foto: X/screenshot

Automobili koji su bili parkirani pred kućama doslovno su bili zatrpani tako da ih mještani nisu mogli identificirati bez kopanja. Snijeg se najviše okomio na zimovalište Prato Nevoso, smješteno na 1480 metara nadmorske visine

Sibirski ugriz stigao nad Europu. Snijeg je zatrpao područje Primorskih Alpa u talijanskoj pokrajini Pijemont. Na društvenim mrežama mogu se vidjeti automobili potpuno prekriveni bijelim pokrivačem.

Automobili koji su bili parkirani pred kućama doslovno su bili zatrpani tako da ih mještani nisu mogli identificirati bez kopanja. Snijeg se najviše okomio na zimovalište Prato Nevoso, smješteno na 1480 metara nadmorske visine.

Obilne snježne padaline trajale su neprekidno više od 48 sati. Ceste su u okolici Prato Nevosa još uvijek blokirane, a pojedini mještani moraju kopati tunele kroz snijeg kako bi došli doma.

PROGNOZA DHMZ-A Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'
THOMPSON U ARENI

Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'

Zagužvalo se nakon koncerta kada su posjetitelji krenuli kućama. Sve ipak nije moglo proći bez incidenata. Tako je jedna skupina pjevala 'ubij Srbina'
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025