Nevjerojatni prizori iz Italije. Ljudi kopaju tunele kroz snijeg da dođu do svojih domova

Sibirski ugriz stigao nad Europu. Snijeg je zatrpao područje Primorskih Alpa u talijanskoj pokrajini Pijemont. Na društvenim mrežama mogu se vidjeti automobili potpuno prekriveni bijelim pokrivačem.

Automobili koji su bili parkirani pred kućama doslovno su bili zatrpani tako da ih mještani nisu mogli identificirati bez kopanja. Snijeg se najviše okomio na zimovalište Prato Nevoso, smješteno na 1480 metara nadmorske visine.

Obilne snježne padaline trajale su neprekidno više od 48 sati. Ceste su u okolici Prato Nevosa još uvijek blokirane, a pojedini mještani moraju kopati tunele kroz snijeg kako bi došli doma.