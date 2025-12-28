Obavijesti

Završio koncert u Areni. Skupina pjevala 'ubi Srbina'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Luka Safundžić/24sata

Zagužvalo se nakon koncerta kada su posjetitelji krenuli kućama. Sve ipak nije moglo proći bez incidenata. Tako je jedna skupina pjevala 'ubi Srbina'

Marko Perković Thompson održao je koncert u Areni Zagreb, za koji su ulaznice rasprodane u manje od tri sata od puštanja u prodaju. Koncert je počeo u 20:10, a dupkom puna arena pjevala je hitove.

Zagužvalo se nakon koncerta kada su posjetitelji krenuli kućama. Sve ipak nije moglo proći bez incidenata. Tako je jedna skupina pjevala 'ubi Srbina'. 

Završio koncert u Areni | Video: Luka Safundžić/24sata

Koncert je obilježilo Thompsonovo obraćanje publici koji je prozvao vlast u Zagrebu lijevom sektom i pozvao na njihovo rušenje.

Završio koncert u Areni | Video: Luka Safundžić/24sata

