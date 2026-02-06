Izvršna vlast u suradnji s jedinicama lokalne samouprave mora, i to bezuvjetno, osmisliti plan privlačenja liječnika u sredine i ustanove u kojima ih nedostaje
PROZOR U DVORIŠTE PLUS+
Ambulanta su prvo stručnjaci, a tek onda zidovi i oprema
Čitanje članka: 1 min
Ambulanta je mnogo, mnogo više od zidova i opreme. Ili vozila, u slučaju da je mobilna. Zapravo, ovo spomenuto samo je tehnička nužnost i djelić cjeline, koja ne može biti zaokružena bez onog najvažnijeg - ljudi koji će u ambulanti raditi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+