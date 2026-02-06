Obavijesti

Ambulanta su prvo stručnjaci, a tek onda zidovi i oprema

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Duga Resa: Svečano otvorenje prve specijalizirane gerijatrijske ambulante | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Izvršna vlast u suradnji s jedinicama lokalne samouprave mora, i to bezuvjetno, osmisliti plan privlačenja liječnika u sredine i ustanove u kojima ih nedostaje

Ambulanta je mnogo, mnogo više od zidova i opreme. Ili vozila, u slučaju da je mobilna. Zapravo, ovo spomenuto samo je tehnička nužnost i djelić cjeline, koja ne može biti zaokružena bez onog najvažnijeg - ljudi koji će u ambulanti raditi.

