Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković zadržan je na ulasku u Hrvatsku, gdje je nad njim obavljen temeljit policijski pregled. Stanivuković je u Hrvatsku krenuo preko graničnog prijelaza Gradiška, gdje su ga hrvatski policijski službenici detaljno pregledali, a detaljno su pregledali i njegov Mercedes, piše Hercegovina.info.

Poslali smo upit hrvatskoj policiji, njihov odgovor objavit ćemo kad ga dobijemo.

Nezavisne novine javljaju kako je Stanivukoviću izrečena kazna od 700 eura zbog narušavanja javnog reda i mira.

On je u objavi na Facebooku potvrdio da je kažnjen zbog nedavnog govora, veli da je platio kaznu. Kaže kako granična policija uvijek pretresa njegov Mercedes na ulasku u Hrvatsku.

Stanivuković je istaknuo kako je kao odgovoran građanin i političar prihvatio sankciju propisanu zakonima Republike Hrvatske te bez pogovora platio izrečenu kaznu.

​- 700 eura je kazna koju sam morao platiti za govor koji sam održao u Lici i Dalmaciji. I kao savjestan čovjek, građanin, gradonačelnik, tu kaznu sam i platio, poštujući zakone druge države - pojasnio je Stanivuković.

Međutim, dodao je kako to nije bio kraj njegovim problemima, već početak sustavnog postupanja hrvatske granične policije koje smatra neprimjerenim.

'Pretresaju mene i sve moje suradnike'

Prema njegovim riječima, od trenutka kada je održao sporni govor, svaki njegov prelazak granice pretvorio se u neugodno iskustvo. Tvrdi da policija redovito izdvaja njegovo vozilo te detaljno pretražuje automobil i osobne stvari, i to pri svakom ulasku i izlasku iz zemlje.

​- Razlog je zato što kroz svaki prolazak kroz Hrvatsku ili dolazak, granična policija izdvaja moj auto, pretresa sve stvari u autu, u koferu, zadržavaju i sve tako redom. Ne samo jednom, nego kada ulazim i izlazim. I tako svaki put - opisao je Stanivuković.

Naglasio je da se takav tretman ne odnosi samo na njega, već i na sve njegove prijatelje i suradnike koji su u posljednjih godinu dana putovali s njim.

​- Od tog trenutka kada sam imao taj govor, i ne samo prema meni, nego su identificirali sve moje prijatelje, suradnike koji su u posljednjih godinu dana bili zajedno sa mnom u tim krajevima. Isti tretman. Doslovno maltretiranje.

Stanivuković se pita kakvu poruku ovakvo postupanje šalje, ne samo njemu kao političaru, već i svim Srbima koji dolaze u Hrvatsku. Smatra da se time stvara dojam da nisu dobrodošli, pogotovo ako iznose stavove o prošlosti koji se razlikuju od službenog narativa.

​- Postavlja se pitanje kakva je poruka, da kažu kako Srbin prolazi u Hrvatskoj kada kaže kako neke stvari iz prošlosti gleda, ili da kažu da nismo dobrodošli.

Unatoč svemu, poručuje kako neće odgovarati na isti način niti raspirivati mržnju, jer vjeruje u budućnost i dobrosusjedske odnose. Zbog toga će, najavljuje, zatražiti službeno očitovanje hrvatskih institucija.

Kao gradonačelnik Banja Luke, najavio je da će se obratiti konzulatu Republike Hrvatske u Banja Luci, hrvatskoj Vladi i policiji kako bi dobio odgovor na pitanje zašto se provode takvi postupci.

​- Zato ću kao gradonačelnik od konzulata hrvatskog u Banja Luci, hrvatske Vlade i policije tražiti odgovor. A zašto se to radi? Kakva je to poruka? Siguran sam da nema razloga za to i pozivam da prestanu, ne samo prema meni i mojim suradnicima, nego prema svakom Srbinu - rekao je, naglasivši kako Banja Luka neće uzvraćati recipročnim mjerama.

​- Mi smo otvoreni grad koji poštuje druge, razumije različitosti, razumije i drugačije poglede, ali isključivo želimo da gradimo život, suživot, suradnju, odnose komšijske i da gledamo u budućnost.

Nije uhićen, nakon što je platio kaznu nastavio je put - pišu NN.

Podsjećamo Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.

- Da se podržimo i da znamo naše korijene, da neko dijete koje je danas rođeno u Banjoj Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, da ne zaboravi Oluju, da ne zaboravi te teške dane, da znamo koliko je naš narod se ovdje napatio i koliko je danas sav život ovdje težak i izazovan. A koliko je važno što ste danas ovdje, ja vam dajem iskrenu riječ da mi u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, puno mislimo na ove naše krajeve, mjesta i općine. Želim vam se zahvaliti na hrabrosti i odvažnosti da ovdje živite i da se borite. Znam da nije lako da se upoznajemo s našom historijom i kulturom, bez obzira u kojem dijelu naših zemalja živjeli. Da znaju put Svetosavlja, da znaju put naše vjere, da znaju naše korijene, da znaju da ova zemlja pripada nama. I one teške Bljeskove i Oluje koje smo ovdje prošli. Da se podrži naš narod ovdje, da se podrži naša crkva, da se pomogne naša zajednica ovdje u ovim dijelovima zemalja. Ali osjećamo ljubav, ljepotu i značaj ovih naših zemalja i želimo da pomognemo naš narod, rekao je početkom veljače gradonačelnik Banja Luke za govornicom u Gračacu kao gost na proslavi Svetosavske akademije.

Općinski načelnik Goran Đekić, izabran s liste SDSS-a, DSS-a i Reformista, odmah je osudio Stanivukovićeve izjave, javlja Večernji list.

– On spominje Republiku Srpsku Krajinu, ne znam koliko je time pomogao ikome, pogotovo zajednici koja živi u Hrvatskoj i koja ima još uvijek svojih velikih brojnih problema. Namjerno sam zato rekao da bih volio da su tu bila i druga djeca kao i kad prvi dan škole dođe svećenik i sva djeca iz osnovne škole dobiju poklone. Volio bih da su bili, da upoznaju naše običaje, da se obrazuju u smislu zajedništva, zajedničkih slavlja. Imamo drugačije datume i odvojene crkve, ali bi bilo lijepo da zajedno slavimo i da se zajedno družimo i veselimo tim blagdanima – ponovio je Đekić.

Oglasilo se i hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova te je izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštovanje suvereniteta zemlje.

Stanivukovićeve izjave "koje dovode u pitanje Domovinski rat kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluju koje su slomile terorističku paradržavu Republiku Srpsku Krajinu, apsolutno su neprihvatljive i ne pridonose dobrosusjedskim odnosima", priopćilo je ministarstvo.

